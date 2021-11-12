Kun Agüero’nun son durumunu doktoru açıkladı! Sahalara dönecek mi?

İspanya La Liga'da Barcelona ile Deportivo Alaves arasında oynanan mücadelede talihsiz bir olay yaşanmıştı. Müsabaka sırasında göğsünde ağrı hisseden Agüero, hastaneye kaldırılmıştı. Kalp rahatsızlığı yaşanan yıldız golcünün 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Alaves maçının 40. dakikasında nefes almakta zorlanan Agüero, kendisini yer bırakmıştı. Acil müdahale edilen golcü oyuncu hastaneye kaldırılmıştı.
Hayati bir tehlike yaşamadan tedavi edilen oyuncu, daha geniş tetkikler yapılması için bir süre futbola ara verdi.
Barça, Arjantinli ismin 3 ay futboldan uzak kalacağını duyurmuştu. Ancak durumun daha kötü olabileceği belirtiliyor.
Katalunya Radyosu'nun haberine göre, Agüero'ya bir dizi yeni testler yapıldı ve son durumunun beklenenden kötü olduğu ortaya çıktı.
Doktorların, yıldız oyuncuya futbolu bırakmak zorunda kalabileceğini açıkladığı iddia edildi.
İlerleyen günlerde Agüero'nun yeni testlere gireceği belirtildi.