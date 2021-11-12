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Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:14 Son Güncelleme: 12.11.2021 12:15

Kun Agüero'nun son durumunu doktoru açıkladı! Sahalara dönecek mi?

Kun Agüero’nun son durumunu doktoru açıkladı! Sahalara dönecek mi?

Barcelona'nın Deportivo Alaves ile oynadığı müsabakada kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Agüero'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak Arjantinli yıldızın durumu daha kötü olabilir. İspanyol basınında yer alan habere göre, son testlerin ardından doktorlar Agüero'ya futbolu bırakmak zorunda kalabileceğini bildirdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga'da Barcelona ile Deportivo Alaves arasında oynanan mücadelede talihsiz bir olay yaşanmıştı. Müsabaka sırasında göğsünde ağrı hisseden Agüero, hastaneye kaldırılmıştı. Kalp rahatsızlığı yaşanan yıldız golcünün 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Alaves maçının 40. dakikasında nefes almakta zorlanan Agüero, kendisini yer bırakmıştı. Acil müdahale edilen golcü oyuncu hastaneye kaldırılmıştı.

Hayati bir tehlike yaşamadan tedavi edilen oyuncu, daha geniş tetkikler yapılması için bir süre futbola ara verdi.

Barça, Arjantinli ismin 3 ay futboldan uzak kalacağını duyurmuştu. Ancak durumun daha kötü olabileceği belirtiliyor.

Katalunya Radyosu'nun haberine göre, Agüero'ya bir dizi yeni testler yapıldı ve son durumunun beklenenden kötü olduğu ortaya çıktı.

Doktorların, yıldız oyuncuya futbolu bırakmak zorunda kalabileceğini açıkladığı iddia edildi.

İlerleyen günlerde Agüero'nun yeni testlere gireceği belirtildi.

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Kun Agüero'nun son durumunu doktoru açıkladı! Sahalara dönecek mi?
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