Milli takım otobüsü yolda kaldı! Ümit milliler, maça yetişemedi...

Bu akşam saat 22.00'de Belçika ile karşılaşacak olan U21 Milli Takımımız, Belçika Futbol Federasyonu'nun tahsis ettiği otobüsün arıza yapması sonucunda yolda kaldı. Yeni araçla yola çıkan milliler stadyuma yetişmeye çalışırken, maçın başlama saatine delege ve hakemler karar verecek.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Belçika ile karşılaşacak U21 Millî Takımımıza Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması sonucu U21 Millî Takımımız stada varamamıştır. Takımımız yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir.

U21 Milli Takımı'nın ilk 11'i şöyleydi: Doğan, Bünyamin, Serdar, Cenk, Eren, Kaan, Kartal Kayra, Umut, Yunus, Tiago, Enis