Taha Altıkardeş, Avrupa kulüplerinin radarında!

Geçtiğimiz sene Bursaspor'un A Takımı'na yükselen 2003 doğumlu Taha Altıkardeş, Avrupa kulüplerinin takibinde. Taha'nın A takımda gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce de Jose Mourinho'nun da Taha'yı izlemeleri için scout gönderdiği iddia edilmişti. Taha Altıkardeş için bu sefer de Almanya'dan talip çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Bundesliga ekibi Freiburg'un Taha Altıkardeş'i yakından takip ettiğini ve girişimlere başladığını söyledi.

TAHA ALTIKARDEŞ KİMDİR?

18 yaşındaki Taha Altıkardeş, yetiştiği Bursaspor ile A takımda geçen sezon forma giymeye başladı. Taha Altıkardeş, Spor Toto 1. Lig'de 20-21 sezonunda 14 maça çıktı. Altıkardeş, bu sezonda ise 5 maçta formayı giydi.