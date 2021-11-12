Talisca için bekle-gör taktiği

27 yaşındaki 10 numaranın tekrar Kartal olmasının iki koşulu daha var: Teknik heyetin transferine onay vermesi ve 8 milyon Euro’luk maaşında ciddi bir indirime gitmesi
Daha önce Beşiktaş'ta iki sezon forma giyen ve 2016-17 şampiyonluğunda performansıyla büyük pay sahibi olan Anderson Talisca'nın ismi yine siyahbeyazlı takımla anılıyor. 27 yaşındaki ortasahanın, problem yaşadığı Arabistan Kulübü AlNassr'dan ocak ayında ayrılması bekleniyor. Ancak Beşiktaş'ın, eski yıldızı için şu an için girişimi ve tasarrufu bulunmuyor. Yönetimin, Brezilyalı yıldızı boşa çıkması halinde değerlendirmeye alacağı belirtildi. Talisca'nın sözleşmesini feshetmesi halinde iki kriter ön plana çıkacak.
YÖNETİM VİNCENT ABOUBAKAR'A SICAK BAKMIYOR
birincisi teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin transferine onay vermesi. İkincisi ve en önemlisi de Anderson Talisca'nın maaşında çok büyük bir indirime gitmesi. Al Nassr'danyılda 8 milyon Euro garanti ücret alan sambacınınbu paranın üçte ikisi kadar düşük bir rakamı kabuletmesi gerekiyor. Siyah-beyazlı camiada Vincent Aboubakar ismi de konuşuluyor. Ancak Kamerunlu forvetle ilgili yönetim içerisinde olumsuz düşünceler var. Takımdan gidiş şekli hoş karşılanmayan tecrübeli santrforun dönüşü zor gözüküyor.
1 SORU-1 CEVAP
FATİH DOĞAN SORU: Beşiktaş'ın Talisca'ya ihtiyacı var mı?Bu transferin gerçekleşme ihtimali nedir? 'Hayır' denmeyecek bir isim
ANDERSON Talisca gittiğinden beri sürekli Beşiktaş ile ilgili paylaşımlar yaptı. Gönül bağını ve sosyal medya bağlantısınıkoparmadı. Şu bir gerçek ki Beşiktaş taraftarıyla etkileşimden de kopamadı. Talisca'nın Beşiktaş'akattıklarını hatırladığımızda ona "Hayır" diyecekbir futbol otoritesi tanımıyorum. Beşiktaş'a da güç katar. Ama ne istediği, ne alacağı önemli. Ne Beşiktaş, Talisca dönemindekimaaşları ödeyen Beşiktaş ne de Talisca; Beşiktaşdöneminde aldığı paralara oynamayı kabul edebilecekbir Talisca... Transferi zor ama makul şartlarda olursa da 'Hayır' denmeyecek bir isim. Varlığı ile hücumda Batshuayi ve Alex Teixeira ile istediği efekti yapamayan Beşiktaş'ta çilingir görevine soyunur. Ceza sahası dışından atacağı gollerlede Beşiktaş'ın bu konudaki açmazınason verebilir.