Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu 9. karşılaşmasında Cebelitarık ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Grubunda 15 puanla 3. Sırada yer alan kırmızı-beyazlı millilerimiz Cebelitarık karşısında evinde oynayacağı mücadelede 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Diğer yandan "Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtları sporseverler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye - Cebelitarık maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;