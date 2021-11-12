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Giriş Tarihi: 12.11.2021 19:23 Son Güncelleme: 12.11.2021 19:50

Xavi yeşil ışık yaktı geri dönüyor! Barcelona’da Dani Alves için geri sayım…

Xavi yeşil ışık yaktı geri dönüyor! Barcelona’da Dani Alves için geri sayım…

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, geçtiğimiz sezon takımına başına geçen Ronald Koeman döneminde alınan kötü sonuçların ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verdi ve kulüp efsanesi Xavi’yi göreve getirdi. Xavi’nin göreve gelmesinin ardından futbolseverlerde heyecan yaratan İspanyol devinde Dani Alves için geri sayım başladı.

Avrupa futbolunun en çok taraftara ve başarıya sahip olan kulüplerinden Barcelona, son yıllarda eski günlerinden uzak görüntüler çiziyor. Son olarak Lionel Messi'nin de takımdan ayrılması Barça'da baş aşağı bir düşüş yarattı.

Geçtiğimiz sezon göreve gelen Ronald Koeman'ın bu sezona oldukça kötü başlaması, Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesine neden oldu.

Koeman'ın ardından Katar ekibi Al-Sadd'ı çalıştıran kulüp efsanesi Xavi'yi takımın başına getiren Joan Laporta yönetimi, Xavi ile eski günlere dönülebileceğini umuyor.

Xavi'nin takımı çalıştırmaya başlamasıyla birlikte transfer dedikoduları da artmaya başladı. Genç çalıştırıcının ilk olarak bir başka efsane isim Dani Alves'i transfer edeceği söylendi.

İspanyol basınından Diario Sport, Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in Barcelona'ya geri dönmek istediği ve Xavi'nin de buna onay verdiğini söyledi.

Tecrübeli oyuncunun transferi için geri sayıma geçen Barça'da devre arası yapılacak transferlerde merakla bekleniyor.

38 yaşındaki Dani Alves, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG ve Juventus gibi takımlarda forma giymişti.

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Xavi yeşil ışık yaktı geri dönüyor! Barcelona’da Dani Alves için geri sayım…
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