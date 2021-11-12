Yemekteyiz kim kazandı, yemekteyiz kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yemekteyiz yarışmacılarının haftalık puan tablosu belli olurken kimin kazandığı ve kaç puan aldığı merak konusu olacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda birbirinden farklı isimler bulunuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Kasım puan durumu belli oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu, puan durumu açıklandı mı?