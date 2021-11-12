Yemekteyiz kim kazandı, yemekteyiz kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yemekteyiz yarışmacılarının haftalık puan tablosu belli olurken kimin kazandığı ve kaç puan aldığı merak konusu olacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda birbirinden farklı isimler bulunuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Kasım puan durumu belli oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu, puan durumu açıklandı mı?
Yemekteyiz elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
PUAN DURUMU
Yemekteyiz yarışmacılarının haftalık puan tablosu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Sara
Berkay
Tanju
Aylin
Dilara
Cansu Hanım, Aysel Hanım, Turgay Bey, Emrah Bey ve Elvan Hanım'ın yarıştığı 1-5 Kasım haftasında 15 bin TL'yi kazanan isim toplamda 29 puan aldı. Haftanın birincisi ise Emrah Bey oldu.