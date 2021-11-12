Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu, puan durumu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:43

Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birinci kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finali izleyiciyle buluşuyor. Her hafta Cuma günü en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi oluyor. Haftanın finalinde 5 yarışmacıdan biri 15 bin TL’nin sahibi olacak. Geçen hafta yarışmacılardan en yüksek puanı toplayarak haftanın birinciliğini elde eden Emrah olmuştu. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu, puan durumu açıklandı mı? İşte son durum

Yemekteyiz kim kazandı, yemekteyiz kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yemekteyiz yarışmacılarının haftalık puan tablosu belli olurken kimin kazandığı ve kaç puan aldığı merak konusu olacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda birbirinden farklı isimler bulunuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Kasım puan durumu belli oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

YEMEKTEYİZ ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM KİM? 12 KASIM 2021

Yemekteyiz elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

Yemekteyiz yarışmacılarının haftalık puan tablosu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

Sara

Berkay

Tanju

Aylin

Dilara

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Cansu Hanım, Aysel Hanım, Turgay Bey, Emrah Bey ve Elvan Hanım'ın yarıştığı 1-5 Kasım haftasında 15 bin TL'yi kazanan isim toplamda 29 puan aldı. Haftanın birincisi ise Emrah Bey oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
Can Göktuğ Boz mimar Başak Cengiz'i vahşice öldürdü! Suçtan aile mi sorumlu olmalı?
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'dan bir müjdeli haber daha: C segment sedan geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu, puan durumu açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA