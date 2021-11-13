Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona'ya dönmek istediğini açıklamıştı! Andres Iniesta'dan Xavi'ye övgü dolu sözler...
Giriş Tarihi: 13.11.2021 20:30 Son Güncelleme: 13.11.2021 20:36

Barcelona'ya dönmek istediğini açıklamıştı! Andres Iniesta'dan Xavi'ye övgü dolu sözler...

Barcelona’ya dönmek istediğini açıklamıştı! Andres Iniesta’dan Xavi’ye övgü dolu sözler...

Barcelona'da Ronald Koeman'ın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen efsane isim Xavi Hernandez, ilk iş olarak Brezilyalı sağ bek Dani Alves'i takıma döndürmüştü. Eski günlere geri dönmeyi arzulayan Barcelona'da bir diğer efsane isim Iniesta da geri dönmek istediğini açıklamıştı. Öte yandan Iniesta, Xavi için övgü dolu sözler kullandı.

Barcelona'nın Avrupa futbolunda en üst seviyeye çıktığı dönemlerde takımın en önemli iki oyuncusu olan Andres Iniesta ve Xavi Hernandez, yıllar sonra yeniden İspanyol devinde buluşabilir.

Xavi'nin efsanesi olduğu kulüpte teknik direktörlüğe başlamasının ardından yaptığı açıklamalarda, Barcelona'ya geri dönmek istediğini açıklayan Iniesta, Dani Alves'in ardından geri dönebilir.

Katalunya radyosunda konuşan Andres Iniesta, Xavi için övgü dolu sözler kullandı.

İşte Iniesta'nın açıklamaları...

"Xavi'nin uzlaştırıcı bir yönü var ama aynı zamanda baskıyla nasıl başa çıkacağını bilen güçlü bir kişiliğe sahip. Barcelona'nın ve milli takımın kaptanlığını yaptı."

"O her türlü durumu yaşadı ve işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor. Herhangi bir sorun yaşayacağını sanmıyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
Son dakika: Ali Koç'un sözleri için olay açıklama! 'Başkan beni taraftara sattı, şimdi...'
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Son dakika haberi! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Son dakika: Galatasaray-Bursaspor maçına damga vuran olay! İsmail Çipe Fatih Terim'i çıldırttı
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 13 Kasım 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona'ya dönmek istediğini açıklamıştı! Andres Iniesta'dan Xavi'ye övgü dolu sözler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA