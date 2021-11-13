Barcelona’ya dönmek istediğini açıklamıştı! Andres Iniesta’dan Xavi’ye övgü dolu sözler...

Barcelona'nın Avrupa futbolunda en üst seviyeye çıktığı dönemlerde takımın en önemli iki oyuncusu olan Andres Iniesta ve Xavi Hernandez, yıllar sonra yeniden İspanyol devinde buluşabilir.
Xavi'nin efsanesi olduğu kulüpte teknik direktörlüğe başlamasının ardından yaptığı açıklamalarda, Barcelona'ya geri dönmek istediğini açıklayan Iniesta, Dani Alves'in ardından geri dönebilir.
Katalunya radyosunda konuşan Andres Iniesta, Xavi için övgü dolu sözler kullandı.
İşte Iniesta'nın açıklamaları...
"Xavi'nin uzlaştırıcı bir yönü var ama aynı zamanda baskıyla nasıl başa çıkacağını bilen güçlü bir kişiliğe sahip. Barcelona'nın ve milli takımın kaptanlığını yaptı."
"O her türlü durumu yaşadı ve işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor. Herhangi bir sorun yaşayacağını sanmıyorum."