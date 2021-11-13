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Giriş Tarihi: 13.11.2021 21:25 Son Güncelleme: 13.11.2021 21:33

Burak Yılmaz Cebelitarık maçında ilk yarıya damga vurdu! 2013'den sonra ilk kez...

Burak Yılmaz Cebelitarık maçında ilk yarıya damga vurdu! 2013’den sonra ilk kez...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ile oldukça kritik bir maça çıkan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapattı. Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle ilk yarıda farka giden millilerde, Burak Yılmaz o istatistiğiyle öne çıktı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde iki kritik maça çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, önemli sınavlarından ilkini Cebelitarık'a karşı verdi. Averaj farkını kapatmak için oldukça önem arz eden karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 3-0 üstünlükle kapattı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 11'inci dakikadaki enfes golüyle maçta erken öne geçen ay-yıldızlılar, Halil Dervişoğlu'nun üst üste gelen 2 golüyle farkı açtı.

İlk yarıda gelen 3 golün asistini de yapan Burak Yılmaz, ilk 45 dakikaya adeta damga vurdu.

Opta verilerine göre Burak Yılmaz, Gökhan Töre'den (Eylül 2013 vs Andorra) bu yana Dünya Kupası elemelerinde bir maçta üç asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

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Burak Yılmaz Cebelitarık maçında ilk yarıya damga vurdu! 2013'den sonra ilk kez...
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