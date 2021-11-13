Burak Yılmaz Cebelitarık maçında ilk yarıya damga vurdu! 2013’den sonra ilk kez...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde iki kritik maça çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, önemli sınavlarından ilkini Cebelitarık'a karşı verdi. Averaj farkını kapatmak için oldukça önem arz eden karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 3-0 üstünlükle kapattı.
Kerem Aktürkoğlu'nun 11'inci dakikadaki enfes golüyle maçta erken öne geçen ay-yıldızlılar, Halil Dervişoğlu'nun üst üste gelen 2 golüyle farkı açtı.
Opta verilerine göre Burak Yılmaz, Gökhan Töre'den (Eylül 2013 vs Andorra) bu yana Dünya Kupası elemelerinde bir maçta üç asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.