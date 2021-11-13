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Giriş Tarihi: 14.11.2021 00:32 Son Güncelleme: 14.11.2021 00:32

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’in 13. Haftasında derbi ateşi yanacak! Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe 3 puan için yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi’nde başarılı gidişini sürdüren sarı-kırmızılılar evinde oynayacağı derbi maçında 3 puanın sahibi olmak isterken, sarı-lacivertliler ise deplasmandan galip dönmeyi hedefliyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler “Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?” şeklindeki sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları.

Derbi ateşi 2021-2022 Süper Lig sezonunun 13. Haftasında bir kez daha yanacak. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde çıktıkları son maçlardan beraberlikle ayrılan her iki takım da galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yandan derbi maçını televizyondan takip edecek olanlar ise "Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularıyla bilgi edinmeye çalışıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı gün, saat ve canlı yayın kanalı detayları şöyle;

  • Süper Lig 13. Hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbi karşılaşması 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalı ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAYLI DİAGNE'DEN FENERBAHÇE DERBİSİ AÇIKLAMASI:

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Mbaye Diagne, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Senegalli oyuncu, 5-2 kazandıkları Bursaspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, "Fiziksel olarak kendimizi hazır tutmamız açısından iyi bir fırsat oldu. Bütün takımın da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacakları derbinin çok önemli olduğunu aktaran Diagne, "Bu maçın kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Evimizde oynadığımız için avantajlıyız. Üç puanı almak için oynayacağız. Taraftarımızın da keyif alacağı bir maç oynayacağız. Çok fazla taraftarın geleceğinden eminim. Onların desteği bize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Mbaye Diagne, takımın hücum oyuncuları Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu ile yaşadığı forma rekabetiyle ilgili soru üzerine, "Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Her takımda rekabet var. Biz Galatasaray için buradayız. Galatasaray'a maç kazandırmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.



FENERBAHÇE'DE DERBİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Bu arada Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci günü tedavi ile geçirdi.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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