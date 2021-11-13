Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası elemeleri Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.11.2021 01:54 Son Güncelleme: 14.11.2021 01:54

Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası elemeleri Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası elemeleri Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız dün oynadığı Cebelitarık karşılaşmasında farklı galibiyete imza atması sonrasında gözler kritik Karadağ maçına çevrildi. Mücadelenin oynanacağı tarihi merak eden futbolseverler “Karadağ Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?” soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Karadağ Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevapları ve tüm detaylar.

2022 yılında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'na katılacak olan ülkeleri belirlemek için yapılan eleme grup maçlarında mücadele eden A Milli Futbol Takımımız farklı Cebelitarık galibiyeti sonrasında kritik öneme sahip Karadağ maçı için yeşil sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Diğer yandan milli maçı televizyondan takip edecek olan futbolseverler "Karadağ Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularıyla araştırmalarına devam ediyor.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası elemeleri G grubu Karadağ Türkiye maçı gün, saat ve canlı yayın kanalı detayları;

  • Karadağ - Türkiye maçında ilk düdük 16 Kasım 2021 Salı günü, saat 22:452te çalacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


...

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Son dakika: A Milli Takım'dan Dünya Kupası yolunda dev adım! Milliler Norveç'ten gelen güzel haberle sevindi...
Türkiye Puan Durumu: 2022 Dünya Kupası G grubu Türkiye Puan Durumu tablosu nasıl, kaçıncı sırada?
Kastamonu'da korkunç olay! Oynamak için girdiği çamaşır makinesi sonu oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası elemeleri Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA