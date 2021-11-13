Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası elemeleri Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2022 yılında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'na katılacak olan ülkeleri belirlemek için yapılan eleme grup maçlarında mücadele eden A Milli Futbol Takımımız farklı Cebelitarık galibiyeti sonrasında kritik öneme sahip Karadağ maçı için yeşil sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Diğer yandan milli maçı televizyondan takip edecek olan futbolseverler "Karadağ Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularıyla araştırmalarına devam ediyor.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası elemeleri G grubu Karadağ Türkiye maçı gün, saat ve canlı yayın kanalı detayları;