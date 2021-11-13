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Giriş Tarihi: 13.11.2021 23:06 Son Güncelleme: 13.11.2021 23:06

Norveç - Letonya: 0 - 0 (MAÇ ÖZETİ)

Norveç - Letonya: 0 - 0 MAÇ ÖZETİ

2022 Dünya Kupası G grubu 9. maçları kapsamında Norveç ile Letonya yeşil sahada kozlarını paylaştı. A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0’lık skorla berabere tamamlandı. İşte maçın detayları.

Dünya Kupası elemeleri G grubunda Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı.

NORVEÇ - LETONYA: 0 - 0 (MAÇ SONUCU)

Golsüz tamamlanan mücadelede dakikalr 80'i gösterdiğinde Norveç Mohamed Elyounoussi ile golü buldu ancak hakemin şüpheli bulduğu golü VAR'da incelemesi sonrasında gol iptal edilerek ofsayt kararı çıktı.

Mücadelede her iki takım da maçın son dakikalarında buldukları pozisyonları gole çeviremedi ve maç 0-0 tamamlandı.

KIRMIZI - BEYAZLILAR AVERAJLA 2.LİĞE YÜKSELDİ

Norveç'in berabere kalması sonrasında 2 puan kaybetmesiyle puanı 18 olarak güncellenirken, Cebelitarık karşısında 6-0'lık galibiyet alan A Milli Takımımız 18 puan ve averajla 2. Sıraya yükseldi.

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Norveç - Letonya: 0 - 0 (MAÇ ÖZETİ)
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