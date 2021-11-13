Norveç - Letonya: 0 - 0 (MAÇ ÖZETİ)

Dünya Kupası elemeleri G grubunda Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı.
Golsüz tamamlanan mücadelede dakikalr 80'i gösterdiğinde Norveç Mohamed Elyounoussi ile golü buldu ancak hakemin şüpheli bulduğu golü VAR'da incelemesi sonrasında gol iptal edilerek ofsayt kararı çıktı.
Mücadelede her iki takım da maçın son dakikalarında buldukları pozisyonları gole çeviremedi ve maç 0-0 tamamlandı.
Norveç'in berabere kalması sonrasında 2 puan kaybetmesiyle puanı 18 olarak güncellenirken, Cebelitarık karşısında 6-0'lık galibiyet alan A Milli Takımımız 18 puan ve averajla 2. Sıraya yükseldi.