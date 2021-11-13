Son dakika: Lionel Messi’den sonra PSG’de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...

Son dakika… Kadro değeri ve kulübün mali gücü açısından Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alan Fransız devi Paris Saint-Germain, finansal gücünü geçtiğimiz yıllar içerisinde sportif başarılara yansıtamadı.
Fransa Ligue 1'de uzun yıllar boyunca üst üste gelen şampiyonluklara rağmen Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde başarısı bulunmayan PSG, yaz transfer döneminde buna yönelik transferlere imza attı.
Yaz aylarında Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Donnarumma ve Wijnaldum gibi dünya yıldızlarını transfer eden PSG, yine öngörüldüğü gibi Ligue 1'de açık ara farkla lider durumda.
Ancak Fransız devinin bu transferleri yapmasının nedeni Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilme adına kuruluydu. Devler Ligi'nde Manchester City, Leipzig ve Club Brugge'ün bulunduğu zorlu grupta 8 puanla 2. sırada olan PSG'nin, Lionel Messi'nin etkisiyle birlikte kupaya uzanması hedefleniyor.
Öte yandan PSG'deki bu yıldızlar ordusunda bazı çatlaklar oluşmaya başladı. Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin Ligue 1'de henüz skor katkısı yapamaması ve sakatlıkları nedeniyle sadece 8 kez forma giymiş olması eleştirilmeye başlandı.
Transferinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen PSG formasıyla yalnızca 3 golü bulunan Messi, bu gollerin hepsini Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.
ICARDİ YENİ KULÜP ARIYOR
Uzun yıllardır Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli oyuncu Mauro Icardi, son günlerde eşi Wanda Nara ile arasında yaşananlarla gündeme geldi.
PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki forvet, Fransız basınına göre takımıyla iplerini kopardı ve ayrılık kararı aldı.
Wanda Nara ile önce ayrılan, aradan geçen kısa sürenin ardından ise yeniden barışan Icardi'nin takımdan ayrılma kararı almasının sebepleri arasında ilginçlikler mevcut.
"EŞİNE DAHA ÇOK VAKİT AYIRMAK İÇİN"
Foot Mercato'nun haberine göre Icardi, Messi, Neymar ve Mbappe'nin öne çıktığı PSG'den ayrılarak daha sakin, önemli bir rol oynayacağı ve en önemlisi Wanda Nara ile birlikte ilişkisine odaklanabileceği bir kulüpte oynamak istiyor.
TÜM MAL VARLIĞINI EŞİNE DEVRETMİŞTİ
Arjantinli yıldız oyuncu, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda'ya devretmişti. Icardi'nin bu süre zarfında tüm sözleşme haklarının da artık eşi Wanda Nara'da olacağı söylenmişti.