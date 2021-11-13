Son dakika: Lionel Messi’den sonra PSG’de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...

"EŞİNE DAHA ÇOK VAKİT AYIRMAK İÇİN"

Foot Mercato'nun haberine göre Icardi, Messi, Neymar ve Mbappe'nin öne çıktığı PSG'den ayrılarak daha sakin, önemli bir rol oynayacağı ve en önemlisi Wanda Nara ile birlikte ilişkisine odaklanabileceği bir kulüpte oynamak istiyor.