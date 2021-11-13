UEFA’dan Lokomotiv için ret

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da oynanan Lokomotiv Moskova (1-1) maçında kural hatası yapıldığı gerekçesi ile UEFA'nın kapısını çalan G.Saray'a ret yanıtı geldi. Karşılaşmanın hakemi Sandro Scharer'in, DmitriZhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesinerağmen futbolcunun oyundanihraç edilmediği iddiası ile yapılan itiraz sonrasında UEFA, tekrar oynama ve hükmen galibiyet başvurusunun kabul edilmediğini resmi siteden duyurdu.
VAN AANHOLT derbiye bileniyor
Milli takımlara tam 12 oyuncu (Taylan,Berkan, Kerem, Halil, Barış Alper,Muslera, Yedlin, Luyindama, Cicaldau,Feghouli, Morutan, Mohamed) gönderenG.Saray'da derbi için 3 oyuncuilk 11'e yazıldı. Nelsson, Marcao ve VanAanholt; Florya'da Terim yönetiminde çalışırken8 isim ise milli takımlardan dönecekoyuncular arasından seçilecek. Özellikle VanAanholt'un, ekstra çalıştığı ve eleştirileri tersineçevirmeyi planladığı öğrenildi.
KAPTAN ARDA SAHAYA İNDİ!
G.SARAY, derbi hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri'nde devam ederken dün güzel havanın da etkisiyle moraller bir hayli yerindeydi. Sakatlığı sonrasında kaptanArda Turan da takımdanayrı çalışmaya başladı.
FLORYA'DA BUGÜN RAKIP TIMSAH
3 günlük izin sonrasında Fenerbahçe derbisinin çalışmalarına başlayan Galatasaray, milli arada boş durmayacak. Sarı-kırmızılı takım bugün 14:00'te 1.Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki mücadele GS TV'den canlı yayınlanacak.