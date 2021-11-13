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Giriş Tarihi: 13.11.2021

UEFA’dan Lokomotiv için ret

UEFA’dan Lokomotiv için ret
UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da oynanan Lokomotiv Moskova (1-1) maçında kural hatası yapıldığı gerekçesi ile UEFA'nın kapısını çalan G.Saray'a ret yanıtı geldi. Karşılaşmanın hakemi Sandro Scharer'in, Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği iddiası ile yapılan itiraz sonrasında UEFA, tekrar oynama ve hükmen galibiyet başvurusunun kabul edilmediğini resmi siteden duyurdu.

VAN AANHOLT derbiye bileniyor
Milli takımlara tam 12 oyuncu (Taylan, Berkan, Kerem, Halil, Barış Alper, Muslera, Yedlin, Luyindama, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Mohamed) gönderen G.Saray'da derbi için 3 oyuncu ilk 11'e yazıldı. Nelsson, Marcao ve Van Aanholt; Florya'da Terim yönetiminde çalışırken 8 isim ise milli takımlardan dönecek oyuncular arasından seçilecek. Özellikle Van Aanholt'un, ekstra çalıştığı ve eleştirileri tersine çevirmeyi planladığı öğrenildi.

KAPTAN ARDA SAHAYA İNDİ!
G.SARAY, derbi hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri'nde devam ederken dün güzel havanın da etkisiyle moraller bir hayli yerindeydi. Sakatlığı sonrasında kaptan Arda Turan da takımdan ayrı çalışmaya başladı.

FLORYA'DA BUGÜN RAKIP TIMSAH
3 günlük izin sonrasında Fenerbahçe derbisinin çalışmalarına başlayan Galatasaray, milli arada boş durmayacak. Sarı-kırmızılı takım bugün 14:00'te 1.Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki mücadele GS TV'den canlı yayınlanacak.

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UEFA’dan Lokomotiv için ret
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