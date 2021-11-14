15 yaşındaki Enes Sali Romanya tarihine geçti! İlk A Milli maçına çıktı...

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu son hafta maçında Lihtenştayn, Romanya'yı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Romanya 2-0 kazanmasına rağmen Paly-off'lara kalamadı ve Dünya Kupası hayallerini yitirdi.
Romanya'ya galibiyeti getiren golleri 7'de Dennis Man ve 87'de Nicuşor Bancu kaydetti. Konuk ekipte Nicolae Stanciu 34'de bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Romanya'da Galatasaraylı yıldzlardan Olimpiu Morutan, maça ilk 11'de başlarken 73'te yerini bir diğer Galatasaraylı Cicaldau'ya bıraktı.
Konuk ekipte 82'de Andrei Ivan'ın yerine oyuna giren 15 yaşındaki Türk asıllı Enes Sali, Romanya tarihine geçti.
2006 doğumlu Enes Sali (15 yaş, 8 ay, 22 gün), Romanya Milli Takımı tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.
Enes Sali, bu sezon Rumen ekibi FCV Farul formasıyla 8 maçta 1 gol attı.
Bu sonuçla Romanya, eleme grubunu 17 puanla 3. sırada tamamlarken Lihtenştayn ise 1 puanla son sırada yer aldı.