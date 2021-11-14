AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.



Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.



Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.

ONLİNE MI OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. Sınav şekli hakkında net bilgi için kurumdan yapılacak açıklama bekleniyor.