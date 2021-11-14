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Giriş Tarihi: 14.11.2021 07:09 Son Güncelleme: 14.11.2021 07:10

AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF sınavları için geri sayım başlarken, adaylar sınavların yapılacağı tarih ve gün hakkında araştırmaları hızlandırdı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları takvimi belli oldu. Adaylar sınav yerlerini kurum tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenebilecek olup öte yandan “AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?” sorularına da yanıt arıyor. Bilindiği üzere; ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri de geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri takvimi.

"AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ön lisans ve lisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler vize sınav takvimini öğrenmek istiyor. Bu başlık altından; 2021-2022 AÖF sınav tarihleri takvimine ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021-2022

Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
tarihlerinde uygulanacak. Yaz Okulu Sınavı ise 06 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.

ONLİNE MI OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. Sınav şekli hakkında net bilgi için kurumdan yapılacak açıklama bekleniyor.

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AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi
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