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Giriş Tarihi: 15.11.2021 00:58 Son Güncelleme: 15.11.2021 01:29

Sırbistan 90'da Ronaldo'lu Portekiz'i üzdü! Mitrovic, Dünya Kupası'na götüren golü attı...

Sırbistan 90’da Ronaldo’lu Portekiz’i üzdü! Mitrovic, Dünya Kupası’na götüren golü attı...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son hafta maçında Sırbistan, deplasmanda Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i 90'da Aleksandar Mitrovic'in attığı golle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Sırplar, doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son hafta maçında Portekiz, Sırbistan'ı konuk etti. Karşılaşmayı 90'da Aleksandar Mitrovic'in attığı golle 2-1 kazanan Sırbistan doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Mitrovic'in golünde asisti yapan Dusan Tadic, 33'te de Sırbistan'ın ilk golünü kaydetti. Portekiz'in golünü ise 2'de Renato Sanchez kaydetti.

Bu sonuçla 20 puanla grupta liderliğe yükselen Sırbistan, doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

17 puanda kalan Portekiz ise yoluna Play-off'larda devam edecek.

Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.

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B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.

B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.

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Sırbistan 90'da Ronaldo'lu Portekiz'i üzdü! Mitrovic, Dünya Kupası'na götüren golü attı...
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