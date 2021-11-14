Teşkilat Zehra öldü mü, diziden çıkacak mı, Deniz Baysal diziden ayrılacak mı? Teşkilat dizisinde Zehra ölecek mi?

Teşkilat dizisinde bu hafta şok üzerine şok yaşanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında Serdar bıçaklanıyor, Zehra bayılıyor ve ebru vuruluyor... Heyecan dolu dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak edilirken öte yandan Teşkilat Zehra öldü mü, diziden çıkacak mı, Deniz Baysal diziden ayrılacak mı? Soruları yanıt aramaya başladı. Dizideki tüm soru işaretleri bu akşamki bölümle yanıt bulacak. Peki, Teşkilat Zehra öldü mü, diziden çıkacak mı, Deniz Baysal diziden ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...