Teşkilat Zehra öldü mü, diziden çıkacak mı, Deniz Baysal diziden ayrılacak mı? Teşkilat dizisinde Zehra ölecek mi?

Teşkilat dizisinde bu hafta şok üzerine şok yaşanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında Serdar bıçaklanıyor, Zehra bayılıyor ve ebru vuruluyor... Heyecan dolu dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak edilirken öte yandan Teşkilat Zehra öldü mü, diziden çıkacak mı, Deniz Baysal diziden ayrılacak mı? Soruları yanıt aramaya başladı. Dizideki tüm soru işaretleri bu akşamki bölümle yanıt bulacak. Peki, Teşkilat Zehra öldü mü, diziden çıkacak mı, Deniz Baysal diziden ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yayınlanan fragmanda, Zehra'nın kızının bir araba içinde elleri bağlı ve ağzı bantlı şekilde kaçırılması dikkati çekerken Zehra'nın Serdar'a kızını bulması için yalvarması gözleri yaşarttı.
Öte yandan Mete Başkan, karşısına çıkan Yıldırım'a, ''Derdin kiminleyse onun karşısına çık'' derken Yıldırım'ın, ''Karşısındayım zaten.'' şeklinde cevap vermesinin ardından ikili arasında yaşanacaklar merak uyandırdı.
Ebru'nun vurulma anının ekranlara getirildiği fragmana, Serdar'ın bıçaklanması, Zehra'nın ise bayılması damga vurdu.