Bankaların güncel kredi faiz oranları gündemde yer almaya devam ediyor. Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi gibi çeşitleriyle bankalar müşterilerine düşük faizli kampanyalar sunuyor. Öte yandan başvuruda bulunacak vatandaşlar öncelikle güncel kredi faiz oranları listesini incelemeye başladı. Oranların düşüp düşmediği merak konusu haline geldi. İşte 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.
İhtiyaç kredisi 1.63'ken, taşıt kredisi ise 1.54 faiz oranında bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
İhtiyaç kredisi: 1.61
İŞ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,38
TEB BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,61
GARANTİ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,52
AKBANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,39
HSBC
Konut kredisi faiz oranı: 1,74
ING BANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,52