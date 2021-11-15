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Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:01

Kredi faizlerinde son durum ne? İşte 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları

Kredi faizlerinde son durum ne? İşte 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları

Vatandaşlar gün içerisinde birçok kez çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda 2021 banka kredi faiz oranları araştırmasına çıkıyor. Müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalar ise çeşitli kampanyalar sunuyor. Özellikle düşük faiz ve uzun vadeli krediler dikkatleri üzerine çekerken öte yandan “Banka (Taşıt, konut, ihtiyaç) kredi faiz oranları nasıl, yükselecek mi düşecek mi?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

Bankaların güncel kredi faiz oranları gündemde yer almaya devam ediyor. Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi gibi çeşitleriyle bankalar müşterilerine düşük faizli kampanyalar sunuyor. Öte yandan başvuruda bulunacak vatandaşlar öncelikle güncel kredi faiz oranları listesini incelemeye başladı. Oranların düşüp düşmediği merak konusu haline geldi. İşte 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

İhtiyaç kredisi 1.63'ken, taşıt kredisi ise 1.54 faiz oranında bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

İhtiyaç kredisi: 1.61

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,61

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

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Kredi faizlerinde son durum ne? İşte 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları
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