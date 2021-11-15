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Giriş Tarihi: 15.11.2021 18:42 Son Güncelleme: 15.11.2021 18:42

MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay

MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden mavi ve kırmızı takımda yer alan ana kadro yarışmacılarından potada yer alan Pelin, Burcu, Azize, Dilara, Sergen, Araz kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği ürünlerle en başarılı ürünü yapmak için hünerlerini gösterdi. Jüri şeflerin tadım yapması sonrası potadan çıkan isimler elenmekten kurtulurken başarısız olan isimler 2. oyunda kritik eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim olmamak için kozlarını paylaştı. Yarışmanın takipçileri ise tüm detayları merak ederek “son dakika MasterChef’te kim elendi?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen son dakika MasterChef’te kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde, geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme potasına giren Pelin, Burcu, Azize, Dilara, Sergen, Araz bu hafta MasterChef'e veda eden isim olmamak için kritik eleme gecesinde kıran kırana mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ana ürünlerle en yaratıcı yemeği hazırlamak için tezgah başında zorlu oyunda hünerlerini ortaya koydu. En başarılı ürünleri ortaya koyan isimler potadan çıkmayı başarırken başarısız olan isimler arasından birisi bu hafta veda eden isim oldu. Elenen ismi öğrenmek isteyen izleyiciler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'e bugün veda eden isim ve son bölüme ilişkin tüm detaylar şöyle;



MasterChef 2021 son bölümde bugün (14 Kasım 2021 Pazar) kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında potaya giren Pelin, Burcu, Azize, Dilara, Sergen, Araz arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan eleme oyunlarında başarısız olarak yarışmaya veda eden isim oldu.



TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde ilk oyun Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin ana ürünü açıklamasıyla başladı. Jüri şeflerin mavi yengeç ana ürünüyle verilen süre içerisinde en yaratıcı yemeği hazırlayan isimler potadan çıkarak yarışmaya bir hafta daha devam etme hakkı kazandı.



MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Sürenin tamamlanmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler kritik eleme gecesinde potadan kurtulacak isimlerin belirleneceği ürünleri tek tek tadarak değerlendirmelerini yaptı. Yapılan tadım sonrasında en yaratıcı tabakları Pelin, Dilara ve Sergen hazırlayarak eleme potasından kurtuldu.



MASTERCHEF KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde kritik eleme gecesinde ilk eleme oyununda başarılı olamayan Burcu, Azize, Araz son ve elenen ismin belli olacağı zorlu 2. oyunda, Somer şef tarafından hazırlanan ve yapımı oldukça zor olan bir yemeği en başarılı yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında jüri şefleri şoke eden, hazırladığı tabağa yanlış patates koyan ve hatası elenmesine neden olan Azize, bu hafta MasterChef'te veda eden isim oldu.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Safanur (Kaptan)
  • Eren
  • Hasan
  • Tahsin
  • Dilara
  • Pelin



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Mert (Kaptan)
  • Sergen
  • Azize
  • Araz
  • Burcu

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MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
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