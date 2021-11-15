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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Milliler Podgorıtsa’da

Milliler Podgorıtsa’da
A Milli Takımımız dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarına başladı. Cebelitarık karşısında ilk 11'de forma giyen isimler salonda çalışırken, diğer futbolcular pas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. Kafilemiz akşam ise Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya gitti.

SİEBERT İLE KARADAĞ'I YENMİŞTİK!
Karadağ ile oynayacağımız gruptaki son maçımızı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Jan Seidel ve Christian Gittelmann görev alırken 4. hakem ise Tobias Reichel olacak. Daniel Siebert, 29 Mayıs 2016'da Karadağ ile oynayıp 1-0 kazandığımız hazırlık maçında da düdük çalmıştı.

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Milliler Podgorıtsa’da
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