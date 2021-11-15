Milliler Podgorıtsa’da

A Milli Takımımız dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarına başladı. Cebelitarık karşısında ilk 11'de formagiyen isimler salonda çalışırken, diğer futbolcularpas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. Kafilemizakşam ise Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya gitti.
SİEBERT İLE KARADAĞ'I YENMİŞTİK!
Karadağ ile oynayacağımız gruptaki son maçımızı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Jan Seidel ve Christian Gittelmann görev alırken 4. hakem ise Tobias Reichel olacak. Daniel Siebert, 29 Mayıs 2016'da Karadağ ile oynayıp 1-0 kazandığımız hazırlık maçında da düdük çalmıştı.