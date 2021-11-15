Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

1.5 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarına ulaşan, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Şans Topu sonuçları" oyunu oynayanlar tarafından şanslı numralarla büyük ikramiye sorgulama işlemi yapılmak istenerek "14 Kasım MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (14 KASIM)

Milli Piyango Online ile 14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;