Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:24 Son Güncelleme: 15.11.2021 07:24

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık olarak 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek duyurulan “MPİ Şans Topu sonuçları” bugün bir kez daha şans oyunu severler için çekilerek ilan edildi. MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “14 Kasım MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

1.5 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarına ulaşan, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Şans Topu sonuçları" oyunu oynayanlar tarafından şanslı numralarla büyük ikramiye sorgulama işlemi yapılmak istenerek "14 Kasım MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (14 KASIM)

Milli Piyango Online ile 14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Kasım Şans Topu sonuçları: 34 - 24 - 17 - 25 - 12 + 8

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.



SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Milyonların sağlığı tehlikede: Hamidiye suyu pislik içinde
Son dakika: Sabri Sarıoğlu yıllar sonra isyan etti! 'İsimlerini duysanız şok olursunuz Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a asla...'
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Başkan Erdoğan'ın konutunu gözetlerken yakalanmışlardı! Flaş detay ortaya çıktı
Yerli İHA nasıl ortaya çıktı? Başkan Erdoğan, sürece vesile olan ABD anısını anlattı
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar
ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA