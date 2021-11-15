Ürdün - İran Kadınlar Asya Kupası maçında erkek kaleci skandalı!

Ürdün Futbol Federasyonu (JFA) Başkanı Ali Bin Al-Hussein, AFC'ye ilettikleri mektubu, Twitter'da paylaştı. AFC'ye gönderilen şikayet başvurusunda, "AFC'den, söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir panel tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.