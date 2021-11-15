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Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:16 Son Güncelleme: 15.11.2021 13:23

Ürdün - İran Kadınlar Asya Kupası maçında erkek kaleci skandalı!

AA
Ürdün - İran Kadınlar Asya Kupası maçında erkek kaleci skandalı!

Ürdün Futbol Federasyonu (JFA), Asya Futbol Konfederasyonuna (AFC), Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'ndeki Ürdün-İran maçında oynayan İran kalecisinin cinsiyetini doğrulamasını talep eden bir şikayette bulundu.

Ürdün Futbol Federasyonu (JFA) Başkanı Ali Bin Al-Hussein, AFC'ye ilettikleri mektubu, Twitter'da paylaştı. AFC'ye gönderilen şikayet başvurusunda, "AFC'den, söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir panel tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

25 Eylül'deki maçın 0-0 sona ermesinin ardından İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

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Ürdün - İran Kadınlar Asya Kupası maçında erkek kaleci skandalı!
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