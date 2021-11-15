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Giriş Tarihi: 15.11.2021 23:37

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları bekleniyor!

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları bekleniyor!

Milyonlarca öğrenci VGM burs sonuçları ile ilgili son gelişmelere odaklandı. Ortaöğrenim burs başvurusu sona ererken yükseköğrenim burs başvuru tarihi 15 Kasım Pazartesi sona eriyor. Sona erecek olan başvuruların ardından VGM burs sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılıyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılacak olup VGM sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "sıkça sorulan sorular" başlıklı bölümünde "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorusuna verilen yanıtta "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. " ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM ortaöğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Ancak konu hakkında açıklama henüz gelmedi.

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları bekleniyor!
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