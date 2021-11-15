Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri VGM burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021- 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 15.11.2021 17:46 Son Güncelleme: 15.11.2021 17:47

VGM burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021- 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

VGM burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021- 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Ortaöğrenim ve yükseköğretim öğrencileri www.vgm.gov.tr adresinden VGM burs başvuru sonuçları sorgulaması yapabilecek. Ortaöğrenim burs başvuru işlemleri için tarihlerin bitmesinin ardından gözler yükseköğrenim burs başvurularına çevrilmişti. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte sürece dair bilgiler…

VGM burs başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Ortaöğrenim burs başvuru işlemleri tamamlanırken yükseköğrenim burs başvuru süreci devam ediyor. 15 Kasım'da sona erecek başvuru sürecinin akabinde VGM burs sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranacak. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılıyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte son durum

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "sıkça sorulan sorular" başlıklı bölümünde "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorusuna verilen yanıtta "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. " ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

VGM yükseköğrenim bursu başvurusu 15 Kasım tarihinde sona erecek. 2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle kabul ediliyor.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM ortaöğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Ancak konu hakkında açıklama henüz gelmedi.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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VGM burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021- 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
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