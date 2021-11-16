ÖSYM ile ALES 3 sınav tarihi ve giriş belgesi 2021: ALES ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

"ALES 3 ne zaman?" sorusunun yanıtı, Akademik Personel ve Lisansüstü Sınavı'na girecek binlerce adayı yakından ilgilendiriyor. Sınav esnasında yanlarında bulundurulması zorunlu olan sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek isteyenler "ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte ÖSYM ile ALES 3 sınav tarihi ve giriş belgesi bilgileri.