ÖSYM ile ALES 3 sınav tarihi ve giriş belgesi 2021: ALES ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

"ALES 3 ne zaman?" sorusunun yanıtı, Akademik Personel ve Lisansüstü Sınavı'na girecek binlerce adayı yakından ilgilendiriyor. Sınav esnasında yanlarında bulundurulması zorunlu olan sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek isteyenler "ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte ÖSYM ile ALES 3 sınav tarihi ve giriş belgesi bilgileri.
ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
ALES/3 21 Kasım 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.
ALES GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.
Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.