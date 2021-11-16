Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları Kasım ayında yapılacak. Bilindiği üzere; son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirilmiş olup vize dönemi ara sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki; AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri!
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2021-2022
Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022
tarihlerinde uygulanacak.
BAHAR DÖNEMİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
tarihlerinde uygulanacak.
Yaz Okulu Sınavı ise 06 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
AÖF sınavları geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınından dolayı online olarak tamamlandı. Bu yıl AÖF sınavlarının nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.