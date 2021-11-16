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Giriş Tarihi: 16.11.2021

‘Ayrılmayı ben istedim!’

‘Ayrılmayı ben istedim!’
BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ayrılık süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tivibu Spor'a konuşan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Sezon bittiğinde Fenerbahçe'den ayrılmak hem benim hem de kulüp için doğru olandı. Sayın başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim. Bunun F.Bahçe için daha iyi olacağını ifade ettim. Sonra da zaten görevi bıraktım" dedi. Belözoğlu şöyle devam etti: "F.Bahçe'de doğrularımız, hatalarımızdan çok daha fazlaydı. F.Bahçe'deki sürecimi en doğru şekilde yönettiğimi düşünüyorum. Milli Takım için teklif aldım, hocamız (Şenol Güneş) ve federasyon başkanımız ile görüştük ama teklifin benim için doğru olmadığını düşündüm ve kendilerinden izin istedim."

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‘Ayrılmayı ben istedim!’
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