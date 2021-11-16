‘Ayrılmayı ben istedim!’

BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ayrılık süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tivibu Spor'a konuşan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Sezon bittiğinde Fenerbahçe'den ayrılmak hem benim hem de kulüp için doğru olandı. Sayın başkanımızAli Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimiben söyledim. Bunun F.Bahçe içindaha iyi olacağını ifade ettim. Sonra da zatengörevi bıraktım" dedi. Belözoğlu şöyle devam etti: "F.Bahçe'de doğrularımız, hatalarımızdan çok daha fazlaydı. F.Bahçe'deki sürecimien doğru şekilde yönettiğimi düşünüyorum.Milli Takım için teklif aldım, hocamız (Şenol Güneş) ve federasyon başkanımız ile görüştük ama teklifin benim için doğru olmadığını düşündüm ve kendilerinden izin istedim."