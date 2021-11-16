Fransız efsaneden Lionel Messi'ye şok sözler! "Ballon d'Or vermekten bıktım!"

Avrupa'da "Yılın Futbolcusu" olarak seçilen futbolcuya her yıl verilen Ballon d'Or ödülü 29 Kasım'da sahibini bulunuyor. Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Chelsea'den Jorginho ve N'Golo Kante, Barcelona'dan Lionel Messi ve Real Madrid'den Karim Benzema yılın futbolcus olmak için yarışacak.
Ödül töreni öncesinde eski Fransız yıldılzlar Thierry Henry ve Patrice Evra adaylar hakkında açıklamalarda bulundu.
"MESSİ'YE BALLON D'OR VERMEKTEN BIKTIM"
Messi'nin aday olmasını eleştiren Evra "Messi'ye Ballon d'Or vermekten bıktım! Bu sene ne yaptı da aday oldu? Arjantin ile kupa kazandı ama Barcelona'da ne yaptı?" diyerek tepki gösterdi.
EVRA'NIN FAVORİSİ KANTE VE JORGINHO!
Favorisini açıklayan Fransız yıldıza göre Chelsea'den Kante ve Jorginho'un ödülü kazanması gerekiyor. Manchester United efsanesi, "Bence Kante ya da Jorginho hak ediyor. İnsanların 'Ama o orta saha' demesinden bıktım" diye konuştu.
HENRY'NİN GÖNLÜNDEKİ İSİM BENZEMA!
Arsenal ve Barcelona'nın eski yıldızı Thierry Henry ise Benzema'nın kazanmasını istediğini söyledi.
Fransız eski yıldız, "2020 Ballon D'Or ödülü iptal edilmeseydi Lewandowski kazanırdı" dedi.
"Jorginho favori" ifadelerini kullanan Henry, "O her şeyi kazandı ama Copa America'yı kazanan bir Messi var" yorumunda bulundu.
MESSI'NİN 6 BALLON D'OR'U VAR!
Lionel Messi, bu ödülü 6 kez kazanırken Lewandowski, Benzema, Jorginho ve Kante ise daha önce hiç Ballon d'Or kazanamadı.