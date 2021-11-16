Fransız efsaneden Lionel Messi'ye şok sözler! "Ballon d'Or vermekten bıktım!"

"MESSİ'YE BALLON D'OR VERMEKTEN BIKTIM"

Messi'nin aday olmasını eleştiren Evra "Messi'ye Ballon d'Or vermekten bıktım! Bu sene ne yaptı da aday oldu? Arjantin ile kupa kazandı ama Barcelona'da ne yaptı?" diyerek tepki gösterdi.