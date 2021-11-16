Hızlı ve Öfkeli filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk filmi ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Hızlı ve Öfkeli filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Vin Diesel ve Paul Walker gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda bol aksiyon ve macera yaşanıyor. Sürükleyici hikayesiyle bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Amerikalı yasadışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon film serisi olan Hızlı ve Öfkeli filmi konusu ne? Hızlı ve Öfkeli filmi oyuncuları kim? İşte detaylar...

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİ KONUSU NE?

Bir yanda çok pahalı elektronik oto ekipmanlarını çaldığından şüphelenilen bir sokak çetesinin lideri Domenic Toretto, diğer yanda ekipmanları gerçekte kimin çaldığını araştıran bir sivil polis, Brian O'Conner… Brian, yarışçı kimliği ile çetenin içine sızmayı başarır ama Domenic'in kızkardeşine aşık olunca, yaptığı tüm hesaplar karışır… Geceleri Japon arabaları ile yarışan sokak çeteleri hakkında yazılan bir makaleden yola çıkarak çevrilmiş Hızlı ve Öfkeli; sokak yarışlarını şehrin hakimiyetini ele geçirmek için bir araç olarak kullanan rakip çetelerin hikayesini çarpıcı görselliklerle anlatan bir aksiyon-macera filmi…

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Rob Cohen

Yapım yılı: 2001

Türü: Suç/Gerilim

Oyuncular : Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez