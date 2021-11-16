Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2021 22:44 Son Güncelleme: 16.11.2021 22:44

Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu 10. maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek ve ay yıldızlı millilerimizi desteklemek isteyen futbolseverlermMilli maç canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Karadağ'a konuk oluyor. Kritik ve bir o kadar da zorlu mücadelede kırmızı-beyazlı millilerimizin mücadelesini izlemek isteyenler milli maç canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek "Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası elemeleri Karadağ Türkiye maçı canlı yayın detayları ve son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;



Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım 2021 Salı günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

KARADAĞ XI: M. Šarkić, Radunović, Vujačić, Tomašević, Vešović, Janković, Bećiraj, Savić, Jovović, Hakšabanović, Osmajić

TÜRKİYE XI: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Hakan, A. Ömür, Kerem, Halil, Burak.

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Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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