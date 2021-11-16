Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Karadağ'a konuk oluyor. Kritik ve bir o kadar da zorlu mücadelede kırmızı-beyazlı millilerimizin mücadelesini izlemek isteyenler milli maç canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek "Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası elemeleri Karadağ Türkiye maçı canlı yayın detayları ve son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;