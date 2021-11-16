Milli maç hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?





Cebelitarık maçında iyi bir futbol ve 6 golle kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Alman teknik adam, şöyle konuştu:

"Burada açık konuşmak istiyorum, şu an hiçbir şey başarmış değiliz. Cebelitarık maçı öncesinde yaptığımız konuşmalarda, 'İki maçı da kazanmalıyız.' demiştik, bu maçlardan sadece birini kazandık. İkinci maçı da kazanmak durumundayız. İfadelerimizde değişiklik yok. İkinci maçı kazanmalıyız. Yarınki maçın skorunu bir görelim, sonra mutlulukla sizinle sohbet edip, tüm sorularınızı yanıtlarız."

Kuntz, "Rakibin iddiasının kalmaması avantaj mı, dezavantaj mı?" sorusunu ise, "Bazen rakibinizin baskı altında olmadı sizin için avantajdır. Diğer yandan bu karşılaşma Karadağ için son dönemde sahaya sürdükleri genç oyuncuları göstermeleri için de bir fırsat olacaktır. Biz kendi oyunumuza odaklanalım, kendi yapacaklarımıza bakalım ve kendi takımımızla ilgili konuşalım." şeklinde yanıtladı.

Alman teknik adam, Türk taraftarların kendilerine Karadağ'da da desteğinden mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yarınki maçın öneminin tüm takım olarak farkında olduklarını söyledi.