Son dakika: Xavi Hernandez Fenerbahçe’nin genç yıldızını gözüne kestirdi! Chelsea’den sonra...

Son dakika haberi... Avrupa'nın en büyük takımları arasında yer alan Barcelona, son yıllarda yaşadığı düşüşle birlikte hem La Liga'da hem de Avrupa'da başarıdan uzak kaldı. Bu sezon başında Lionel Messi'yi de kaybeden İspanyol devi, eski günlerine geri dönmeyi umuyor.
Kötü sonuçların ardından Ronald Koeman'ın görevine son veren yönetim, Katar Ligi'nde başarıdan başarıya koşan Barcelona efsanesi Xavi Hernandez'i takımın başına getirdi.
Henüz 41 yaşındaki genç teknik adam, takımın başına geçer geçmez transfer politikasını da belirlemeye başladı.
İlk olarak Brezilyalı efsane sağ bek Dani Alves'i takıma geri döndüren Xavi, Liverpool'da forma giyen Thiago'yu da Barcelona'da yeniden görmek istiyor.
Milli aranın ardından takımla ilk maçına çıkacak olan İspayol çalıştırıcının Barça'daki kariyeri merakla beklenirken İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
CHELSEA'DEN SONRA BARCELONA DA DEVREDE
Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunun devre arasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Macar savunmacı Attila Szalai, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
Bu sezon içerisinde birçok Chelsea, Atletico Madrid ve Sevilla gibi takımların gündeminde olduğu söylenen Szalai için yeni bir iddia daha ortaya atıldı
Xavi'nin Barcelona'nın başına geçmesiyle birlikte Barcelona'nın da radarına girdiği söylenen Szalai için Chelsea ve Barcelona'nın ciddiği olduğu söylendi.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Xavi'nin Barcelona'da görmek istediği Szalai, Premier Lig devi Chelsea'ye daha yakın.
Attila Szalai, sarı-lacivertli forma ile toplamda 46 karşılaşmada görev aldı. Ülkesi Macaristan'ın formasıyla da başarılı performanslar sergileyen Szalai, değerine değer kattı.