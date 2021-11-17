Kuralar 26 Kasım’da

Dünya KupasıAvrupa Elemeleri'nde play-off kuraları 26 Kasım'da çekilecek. 10 grubunikincileri, Uluslar Ligi'nden gelecek iki takımlabirlikte 4'erli üç grup oluşturacak. Yarı final karşılaşmaları 24-25 Mart 2022, finaller ise 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak ve organizasyona Avrupa'dan gidecek son üç takım belirlenecek. Dünya Kupasıise 21 Kasım-18 Aralık2022 tarihlerinde Katar'dadüzenlenecek.
PLAY-OFF'TA DA EN İYİMÜCADELEYİ VERECEĞİZ MİLLİ Takım Teknik Direktörü Kuntz, iki maçta 6 puan hedefini tutturduklarını dile getirdi. Alman hoca, şöyle konuştu:"Çocuklar çok iyi mücadele etti. Herkes mutlu. Dünya Kupası için öncellikle kurayı görmemiz gerekiyor. Play-off maçlarında da en iyi mücadeleyivereceğiz. Bütün oyuncularımın performansıçok değerli. Taylan'ı oyuna alabilmeyi isterdim. Mert de cezalı olmasa şüphe götürmez şekilde sahada olacaktı. Hakan Çalhanoğlu sahada çok iyi liderlik yaptı. Bunu ona da söyledim."
KUNTZ İLE YENİLMEDİK MİLLİ
Takım, Stefan Kuntz yönetiminde oynadığı 4 maçta da yenilmedi. Alman hoca idaresinde çıktığı ilk karşılaşmada Norveç ile 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlı ekip, Letonya'yı 2-1, Cebelitarık'ı 6-0, dün gece de Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Hollanda lider çıktı