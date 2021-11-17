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Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:35 Son Güncelleme: 17.11.2021 11:39

Son dakika: Stefan Kuntz'dan dikkat çeken istatistik! Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'i geride bıraktı

MARWAN NADHİM MARWAN NADHİM
Son dakika: Stefan Kuntz’dan dikkat çeken istatistik! Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş’i geride bıraktı

Son dakika Milli Takım haberleri... Şenol Güneş'in ardından Milli Takım'ın başına gelen Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, Türkiye ile çıktığı 4 maçta galibiyet 1 beraberlik alırken hiç yenilgi almadı. Bileği bükülmeyen Stefan Kuntz, milli takımda iyi bir istatistik de elde etti. Daha önce Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Mircea Lucescu gibi görev yapan teknik adamları maç başına puan istatistiğiyle geride bıraktı.

Son dakika Milli Takım haberleri... 2022 Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri sona erdi. G Grubu'nda yer alan Milli Takım, dün Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu 2. tamamladı ve play-off'a katılma hakkı elde etti. Play-off maçları 24-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. Play-off yarı final maçları, seribaşı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

STEFAN KUNTZ'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

G Grubu'ndaki maçlara Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde başlayan Türkiye, deneyimli teknik adamıın takımdan ayrılmasından sonra son 4 maçına Stefan Kuntz yönetiminde çıktı.

STEFAN KUNTZ, MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ile 4 maça çıkan Stefan Kuntz, toplamda 10 puan elde etti. 4 maçın ardından maç başına puan istatistiği 2.5 olarak gerçekleşti. Bu alanda yüksek bir puan ortalaması elde eden Kuntz bu yönüyle dikkat çekti.

FATİH TERİM 2.05 PUAN ORTALAMASI ELDE ETMİŞTİ

2013-14 yılları arasında Türkiye ile 43 maça çıkan Fatih Terim ise Stefan Kuntz'dan sonra en yüksek puan ortalamasına sahip. Terim, 43 maçın ardından 2.05 puan ortalaması elde etti.

ABDULLAH AVCI, ŞENOL GÜNEŞ VE LUCESCU'NUN ORTALAMALARI DÜŞÜK KALDI

2019-2021 yıllar arasında Şenol Güneş, 32 maçta 1.72 puan ortalaması elde etti. 2017-2019 yılları arasında Türkiye ile 17 maça çıkan Mircea Lucescu ise 1.07 puan ortalamasıyla görev yaptı.

2011-13 yılları arasında Türkiye'nin başında 18 maça çıkan Abdullah Avcı ise 1.22 puan ortalaması elde etti.

4 MAÇTA 3 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Stefan Kuntz ile gelen olumlu hava sonrası Türkiye, 4 maçın 3'ünü kazanarak bu maçlarda 10 puan topladı. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında ise sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Milli takım, grubun son maçında da deplasmanda Karadağ'ı 2-1 yenmeyi başardı.

MİLLİ TAKIM 2021 YILINI 16 MAÇLA TAMAMLADI

Milliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki maçlarını tamamladı. Bu yıl oynadığı 16 maçta 8 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 32 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 25 gol gördü.

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Son dakika: Stefan Kuntz'dan dikkat çeken istatistik! Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'i geride bıraktı
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