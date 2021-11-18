Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? ALES saat kaçta başlayacak? Yılın son ALES sınav giriş belgesi ve yeri sorgulama!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:34

ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? ALES saat kaçta başlayacak? Yılın son ALES sınav giriş belgesi ve yeri sorgulama!

ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? ALES saat kaçta başlayacak? Yılın son ALES sınav giriş belgesi ve yeri sorgulama!

Yılın son ALES sınavı için geri sayım başladı. Lisansüstü eğitim almak ve akademik personel olarak kariyer yapmak isteyenlerin girdiği sınav, ALES/3 ne zaman yapılacak, hangi gün, bu hafta mı olacak gibi sorularla araştırılıyor. ALES saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı ÖSYM sınav takvimi ile belirtilirken 2021 yılının son sınavı öncesi kurumdan önemli açıklamalar yapıldı. İşte ALES sınav giriş belgesi ve yeri sorgulama ekranı ve son detaylar!

2021 yılının ALES sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. ÖSYM'nin düzenlediği sınavla ilgili "ALES/3 ne zaman, saat kaçta başlayacak?" soruları gündeme geliyor. Sınav hakkında son gelişmeler ÖSYM tarafından duyurulurken, ALES sınav giriş yeri ve belgesi sorgulama ekranı yayınlandı. İşte son oturumun tarihi ve saati.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ALES/3 21 Kasım 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ALES/3 SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? ALES saat kaçta başlayacak? Yılın son ALES sınav giriş belgesi ve yeri sorgulama!
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