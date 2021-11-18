ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? ALES saat kaçta başlayacak? Yılın son ALES sınav giriş belgesi ve yeri sorgulama!

2021 yılının ALES sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. ÖSYM'nin düzenlediği sınavla ilgili "ALES/3 ne zaman, saat kaçta başlayacak?" soruları gündeme geliyor. Sınav hakkında son gelişmeler ÖSYM tarafından duyurulurken, ALES sınav giriş yeri ve belgesi sorgulama ekranı yayınlandı. İşte son oturumun tarihi ve saati.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ALES/3 21 Kasım 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.