ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? ALES saat kaçta başlayacak? Yılın son ALES sınav giriş belgesi ve yeri sorgulama!

2021 yılının ALES sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. ÖSYM'nin düzenlediği sınavla ilgili "ALES/3 ne zaman, saat kaçta başlayacak?" soruları gündeme geliyor. Sınav hakkında son gelişmeler ÖSYM tarafından duyurulurken, ALES sınav giriş yeri ve belgesi sorgulama ekranı yayınlandı. İşte son oturumun tarihi ve saati.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ALES/3 21 Kasım 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.