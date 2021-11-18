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Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:34

Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden neden çıktı, Murat Ünalmış diziden neden ayrıldı? Demir Yaman geri dönecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden neden çıktı, Murat Ünalmış diziden neden ayrıldı? Demir Yaman geri dönecek mi?

ATV ekranlarının her hafta reyting rekoru kıran iddialı dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Demir Yaman karakterinin vedasıyla gündeme geliyor. Dizinin sevenleri, Murat Ünalmış’ın hayat verdiği karakterin ölümüyle şok yaşarken Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden neden çıktı, Murat Ünalmış diziden neden ayrıldı sorularının yanıtını arıyor. Dizide Züleyha’nın kocası Demir Yaman’a hayat veren Ünalmış’ın ayrılık nedeni araştırılırken, Demir Yaman geri dönecek mi sorusu da hala yanıt arıyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış diziden ayrılık haberiyle gündeme geliyor. Demir'in ölümüyle yıkılan diziseverler, Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden neden çıktı, Murat Ünalmış diziden neden ayrıldı gibi soruların yanıtını araştırıyor. Pek çok izleyici Demir Yaman geri dönecek mi diye araştırma yaparken Murat Ünalmış sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımıyla bu soru işaretlerini giderdi. İşte merak edilenlerin yanıtı.

DEMİR YAMAN - MURAT ÜNALMIŞ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Murat Ünalmış'ın diziden neden ayrıldığına dair net bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun ve yapım şirketinin konuya ilişkin bir açıklamada bulunmaması dolayısıyla, Demir Yaman karakterinin senaryo akışı gereği öldüğü tahmin ediliyor.

DEMİR DİZİYE GERİ DÖNECEK Mİ?

Fenomen haline gelen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan isimlerden biri de Murat Ünalmış oldu. Dizide Demir Yaman'ı oynuyordu. Oyuncunun Bir Zamanlar Çukurova'ya geri dönmesine yönelik bir gelişme bulunmuyor. Ünalmış, diziden ayrılışını veda mesajı ile duyurmuştu:

''Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese... Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.''

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981' Kayseri de doğdu. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır.

Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır.

Yer Gök Aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır

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Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden neden çıktı, Murat Ünalmış diziden neden ayrıldı? Demir Yaman geri dönecek mi?
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