Düzce’de bulunan aktif faylar ve fay hattı risk haritası! Düzce fayı nedir ve nereden geçiyor?

İstanbul'da hissedilen, merkez üssü Düzce olarak belirlenen 5.0 şiddetindeki deprem İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Gebze ve çevre bölgelerden hissedildi. Depremin ardından pek çok kişi Düzce fayı nedir, nereden geçiyor gibi sorularla bu depreme neden olan fay hattını araştırıyor. AFAD ve Kandilli tarafından detayları verilen depreme ilişkin olumsuz bir ihbar yapılmazken, vatandaşlar son açıklamaları ve gelişmeleri takip ediyor. Düzce'de bulunan aktif faylar ve fay hattı haritası.

DÜZCE FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Düzce, aktif deprem kuşağı içinde yer almaktadır. (1. Derece deprem kuşağı) Tektonik bakımdan çok hareketli olan bu bölge Düzce'de de etkisini gösterir. Düzce'nin arazisi henüz oturmuş ve yerleşmiş değildir. Bu nedenle konveksiyon ve çökme hareketleri başlıca faktördür.

Düzce havzası kuzeyinde Cumayeri-Konuralp arasında uzanır. Yaklaşık 13 km. uzunluğunda olan bu fay güney batıdaki Hendek fayının devamında yer alır. Kuzey batı-güney doğu genel doğrultulu olan fay kuzeydeki Odunluk Dağı ile Düzce Havzası tabanı arasındaki morfolojik diskordansa karşılık gelmektedir.