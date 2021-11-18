Ronaldo 250 bin sterlin’lik Bentley aracıyla idmanda! Korumaları dikkat çekti...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmak için Sırbistan ile karşı karşıya gelen Portekiz, rakibine son dakikada yediği golle 2-1 yenildi ve liderlik şansını kaybetti. Ronaldo ve arkadaşları play-off turuna kaldı ve A Milli Takımımızın rakiplerinden biri oldu.