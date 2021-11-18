Ronaldo 250 bin sterlin’lik Bentley aracıyla idmanda! Korumaları dikkat çekti...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmak için Sırbistan ile karşı karşıya gelen Portekiz, rakibine son dakikada yediği golle 2-1 yenildi ve liderlik şansını kaybetti. Ronaldo ve arkadaşları play-off turuna kaldı ve A Milli Takımımızın rakiplerinden biri oldu.
Mücadelenin ardından Ronaldo'nun gözyaşları geceye damga vurmuştu. Süper yıldız milli görevin ardından Manchester United'a döndü.
Premier Lig devinde de sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Ronaldo formunda olsa da Kırmızı Şeytanlar kötü bir grafik çiziyor.
Manchester'a dönen Ronaldo, antrenmanlara başlarken yeni aracıyla dikkat çekti.
Portekizli yıldız, 250 bin sterlin değerindeki Bentley ile idmana gelirken, kendisi yakından takip eden korumaları da gözlerden kaçmadı.
Ronaldo'nun 160 bin sterlin'lik Lamborghini, 1.4 milyon sterlin'lik Ferrari Monza başta olmak üzere 20'den fazla lüks aracı olduğu ifade ediliyor.