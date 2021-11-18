Kanal D ekranlarında Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ile karşımıza çıktı. Çarşamba akşamları dizinin yeni bölümleri yayınlanırken diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Sadakatsiz son bölüm tek parça izle araştırması yapıyor. Bu hafta Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır. İşte Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ve Kanal D ile Sadakatsiz 39.son bölüm tam kesintisiz izle linki