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Giriş Tarihi: 18.11.2021 08:24 Son Güncelleme: 18.11.2021 08:24

Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 39. son bölüm tamamı hemen full izle!

Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 39. son bölüm tamamı hemen full izle!

Doctor Foster dizisinin uyarlaması Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ile gündeme geliyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Asya, Aras'ın evli olduğunu öğreniyor. Volkan, Aras'ın evli olduğunu Asya'ya söylüyor. Asya, kandırıldığını öğrenince büyük bir plan hazırlıyor. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kanal D Sadakatsiz izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Sadakatsiz 39.son bölüm izle ekranı

Kanal D ekranlarında Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ile karşımıza çıktı. Çarşamba akşamları dizinin yeni bölümleri yayınlanırken diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Sadakatsiz son bölüm tek parça izle araştırması yapıyor. Bu hafta Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır. İşte Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ve Kanal D ile Sadakatsiz 39.son bölüm tam kesintisiz izle linki

SADAKATSİZ 39. SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Sadakatsiz 39. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Kanal D dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

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Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 39. son bölüm tamamı hemen full izle!
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