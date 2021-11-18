Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 2015’ten sonra bir ilk olacak mı? Eleştirilerin hedefindeki Muslera…
Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:32 Son Güncelleme: 18.11.2021 13:32

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 2015’ten sonra bir ilk olacak mı? Eleştirilerin hedefindeki Muslera…

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

Derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de Mesut Özil, taraftardan takıma inanmalarını isterken Galatasaray cephesinde de çift forvet hazırlığı yapılıyor. Bolivya - Uruguay maçında yediği goller eleştirilerin hedefinde yer alan Muslera, derbi performansıyla dikkat çekiyor. 2015'teki Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinden beri iki takım da bunu başaramadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Türkiye'de herkes Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bekliyor. Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde, Galatasaray ise liderin 9 puan gerisine düştü. Galatasaray, son iki deplasman maçını kazandı fakat 2014'ten beri evinde Fenerbahçe'yi mağlup edemiyor. Sarı kırmızılılar derbiye bu motivasyonla çıkacak. Derbi öncesinde ilginç bir istatistik söz konusu...

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

Fenerbahçe kaptanlarından Mesut Özil, derbi öncesinde kulüp mikrofonlarına konuştu. Derbinin öneminin farkında olduklarını belirten Mesut Özil, 'Taraftar bize güvensin, Galatasaray karşısında gerekeni yapacağız' dedi. Fatih Terim de takımını özel olarak derbiye hazırlıyor.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarı milli takım arasının bitmesiyle birlikte tamamen derbiye odaklanmış durumda. Sarı kırmızılılarda Morutan milli takımdan sakat döndü. Bireysel çalışmalarına devam eden Morutan'ın derbide yedek kulübesinde olması bekleniyor. Fenerbahçe'de ise Mesut Özil, kaptanlık pazubandıyla derbiye çıkacak.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

FENERBAHÇE İLK KEZ ALTAYSIZ! BERKE ÖZER...

Altay Bayındır, daha önce iki kez Fenerbahçe formasıyla Nef Stadyumu'nda maça çıktı. Fenerbahçe bu maçların ikisinde de gol yemedi.

Altay daha önce Ankaragücü formasıyla Galatasaray'a rakip olmuştu. İstanbul'daki karşılaşmayı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

Berke Özer kariyerinde ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde forma giyecek. Genç oyuncu bu sezon ligde Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında forma giymişti.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

FENERBAHÇE'DE GÖZLER İRFAN CAN KAHVECİ'DE OLACAK!

Sarı lacivertlilerin yetenekli orta sahası İrfan Can Kahveci, derbide Fenerbahçe'nin oyun aklı olacak. Sakatlığını atlattıktan sonra dikkat çeken bir performans gösteren İrfan Can, derbide sahne alacak.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

EN SON ALPER POTUK VE OLCAN ADIN!

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde uzun süredir Türk futbolcular golle tanışamıyor. Son derbilerde Mostafa Mohamed, Onyekuru, Ryan Donk, Max Kruse, Josef de Souza gibi isimler gol attı.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

DERBİLERDE SON TÜRK GOL OLCAN'DAN...

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı ilk dönemde Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 sona ermişti.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

Diego'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye, Galatasaray 83. dakikada Olcan Adın'ın kafa golüyle yanıt vermişti. Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde atılan son yerli gol olarak tarihe geçti.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

Fenerbahçe adına ise Galatasaray'a en son gol atan Türk futbolcu Alper Potuk oldu. 2014'te Hamza Hamzaoğlu ile şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

Wesley Sneijder'in damga vurduğu maçta Hollandalı 10 numara 88. dakikada kilidi açmıştı. 88 ve 90. dakikalardaki golleriyle Fenerbahçe'yi avlayan Sneijder'in gollerinden sonra Alper Potuk uzatma dakikalarında Hasan Ali'nin asistinde topu ağlara göndermişti.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

MUSLERA'YI EN ÇOK ALEX DE SOUZA AVLADI!

Galatasaray formasıyla 25 Fenerbahçe derbisine çıkan Fernando Muslera, 22 gol yedi. Muslera'ya en çok gol atan isim Alex de Souza oldu.

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

İŞTE MUSLERA'YA GOL ATAN FENERBAHÇELİLER...

Max Kruse (penaltı)

Eljif Elmas

Valbuena (penaltı)

Jailson

Josef de Souza

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

Van Persie (iki gol biri penaltı)

Diego

Kuyt (iki gol)

Alper Potuk

Baroni

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

Emre Belözoğlu (penaltı)

Webo (iki gol)

Hasan Ali Kaldırım

Son dakika: Muslera ve çarpıcı istatistik! Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde 2015’ten bu yana...

Alex de Souza (üç gol)

Ziegler

Stoch

Sow

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Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 2015’ten sonra bir ilk olacak mı? Eleştirilerin hedefindeki Muslera…
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