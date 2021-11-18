Türk futbolunun yükselen değerlerinden İlhan Palut Sabah TV’ye konuştu: ’Stefan Kuntz’un doğal yardımcılarıyız, milli takım...’

Kaptan Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Serdar Gürler gibi tecrübeli isimlerin liderliğinde pozitif futbol oynayan Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, hem geçmişte yaşadıklarını hem de gelecekteki hedeflerini anlattı. İlhan Palut, milli takımın kendisi için doğal hedef olduğunu belirtirken Stefan Kuntz için de konuştu.

Konyaspor, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada sadece Galatasaray'a kaybetti. Siz 12 haftalık dilimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle lige çok iyi başladık. 4 maçta 10 puan topladık. Ardından ise 5 haftalık galibiyet alamadığımız bir dönem oldu. Bu süreçte tek yenilgimizi Galatasaray'dan aldık ardından ise 3 galibiyetle çıkışa geçtik.

Geçen sezon takımı geldiğimde küme düşme hattından kurtulamk için savaştık, sıkıntılı bir süreçten geçtik. Bu sezon başında ise oyunun detaylarına odaklandık. Kazanma odaklı olmaktan çok gelişim adına çalışmalar yaptık. Lig başlayınca da bunun karşılığını aldık.

12 maçta sadece 2 maç kötü oynadık, bu benim için kabul edilebilir bir oran. Antrenmanlardan, oyundan ve mücadele gücünden memnunum. Puan olarak da bu çalışmaların karşılığını aldık. 12 hafta bizim için; oyun, mücadele ve puan olarak beklentilerimizi karşıladı.