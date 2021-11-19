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Giriş Tarihi: 19.11.2021 16:57 Son Güncelleme: 19.11.2021 16:57

Aziz nerede çekiliyor? Show Tv'nin yeni dizisi Aziz'in çekildiği yer neresi, hangi şehirde nerede çekiliyor?

Aziz nerede çekiliyor? Show Tv’nin yeni dizisi Aziz’in çekildiği yer neresi, hangi şehirde nerede çekiliyor?

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisi 3. Bölümüyle bu akşam izleyenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dikkat çeken yapımın çekildiği şehir, yer ve mekanlar bu noktada merak konusu haline geldi. Cuma akşamı Show Tv izleyenleri “Aziz nerede hangi şehirde çekiliyor, çekildiği yer neresi?” sorularına yanıt arıyor. Dizinin çekimleri gelen bilgiler doğrultusunda çeşitli bölgelerde gerçekleştiriliyor. Peki, Aziz dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor, çekildiği yer neresi? İşte tüm detaylar…

Aziz dizisinin çekildiği yer yapımın yayın gününde merak konusu haline geldi. Henüz yayın hayatının başlarında olan yapımı ilgiyle takip eden izleyicileri bu noktada akşam saatleriyle beraber "Aziz nerede hangi şehirde çekiliyor, çekildiği yer neresi?" sorularına yanıt arıyor. Dizi İstanbul, Antakya ve Sakarya'da çekiliyor. İşte Aziz dizisine dair merak edilen o detaylar…

AZİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aziz dizisi Antakya, Sakarya ve İstanbul'da çekiliyor. Antakya'da ve Sakarya'da geçen dizinin çekimlerinin İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı

AZİZ DİZİSİ KONUSU

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

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Aziz nerede çekiliyor? Show Tv'nin yeni dizisi Aziz'in çekildiği yer neresi, hangi şehirde nerede çekiliyor?
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