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Giriş Tarihi: 19.11.2021

İleri uçta G.Saray orta sahada Fener

İleri uçta G.Saray orta sahada Fener

Cimbom'da forvetler, 11 gol ve 5 asistle 16 kez skora katkı sağladı. Kanarya'da ise orta saha 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi 7 kez geriye düşen G.Saray; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fenerbahçe 5 maçın 4'ünü kaybedip 1'inde berabere kaldı

Kaybedenin zirve yarışında büyük yara alacağı Galatasaray-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Karşılaşma öncesi ezeli rakiplerin istatistikleri incelendiğinde iki takımın da farklı özellikleriyle öne çıkması dikkat çekiyor. İşte rakamlar:

1-ATILAN gollerin mevki dağılımında Galatasaray'ın forvetlerinin önde olduğu görülüyor. Buna karşılık Fenerbahçe, orta alan oyuncularından aldığı katkı ile dikkat çekiyor. Cimbom'un hücumcuları, 11 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, Kanarya'da forvetler 13 gole etki edebildi. F.Bahçe'de ise orta sahada görev yapan isimler, 10 gol ve 5 asist üretti.

2-BU sezon ligde yedi kez geriye düşen Cimbom, 3 kez sahadan boynu bükük ayrılırken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ise skor avantajını rakibine kaptırdığı 5 maçta hiç kazanamadı, sadece 1 beraberlik çıkarabildi.

3-PAZAR günkü randevuda kulübe hamlelerinden en çok katkı alan teknik adamlar karşı karşıya gelecek. F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yaptığı oyuncu değişikliklerinden 4 gol ve 4 asist bularak bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2 gol ve 4 asistle 3. sırada bulunuyor.

EVİNDE ASLAN KESİLİYOR!

4- CİMBOM evinde 5 maçta 4 galibiyet, tek yenilgiyle 12 puanı hanesine yazdırırken, ligin de en zor gol yiyen ikinci takımı (3) durumunda. Konuk takım F.Bahçe, 6 deplasmandan 3 galibiyet çıkarıp 9 puan aldı. Rakip ağları ise 7 kez havalandırdı.

5- SARI-KIRMIZILILAR, girdikleri 106 ikili mücadelenin 52'sini kazanmayı bildi ve %49 başarı oranı tutturdu. F.Bahçe bu değerde ligin en kötü ikinci ekibi durumunda. Kanarya, 107 mücadelenin 50'sini alarak yüzde 47.2'lik ortalama yakaladı. Kanarya sadece Göztepe'yi (45.4) geçebildi.

6- G.SARAY, maç başı şut (14.7) değerinde ligde 3. olurken, 4.9 isabet tutturdu. F.Bahçe ise 13.3 şut değeriyle 10.'su sırada yer alırken, isabetli şutta 4.9 ile ezeli rakibinin değerini yakaladı.

KANARYA UZAKTAN AVLIYOR

7- CEZA sahası dışından Fenerbahçe, ligin en fazla gol atan takımı (6) olarak rakibinin bir hayli önünde yer alıyor. Galatasaray'da bu değer sadece 2...

8- ATAKLARI sonuçlandırma konusunda Fenerbahçe, Galatasaray'a göre bir adım önde. 229 hücum girişimi yapan sarılacivertliler, bunların 17'sinde gol bulurken 7.4 başarı oranı yakaladı. Galatasaray, 252 atak girişiminde 18 gol atıp, 7.1 başarı değerinde kaldı.

9- KANARYA, üçüncü bölgede yüzde 49.4 topu kontrol etme oranı ile oynadı. Cimbom'da bu oran %53.7 olarak gerçekleşti.

10- MAÇ başı 10.7 top kaybı yapan Galatasaray 4 kez kalesinde gole neden olan hatada bulundu. Sarıkırmızılılar bu değerde ligin en kötüsü durumunda. Bu istatistikte rakibinden daha iyi durumda olan Fenerbahçe ise 10 kayıp gerçekleştirdi ve 1 topu ağlarında gördü.

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İleri uçta G.Saray orta sahada Fener
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