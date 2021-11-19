SON DAKİKA: Kredi faiz oranlarında indirim! 19 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?

Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Merkez Bankası politika faizinde indirime gitmişti. Bu kapsamda kamu bankalarından (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) son dakika açıklaması geldi. Hal böyleyken "kredi faiz oranları ne kadar, düştü mü ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…