Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Kredi faiz oranlarında indirim! 19 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?
Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:08 Son Güncelleme: 19.11.2021 10:08

SON DAKİKA: Kredi faiz oranlarında indirim! 19 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?

SON DAKİKA: Kredi faiz oranlarında indirim! 19 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi faiz indirimi açıklaması geldi. Ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu açıklamanın ardından gözler "19 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?" sorularına ilişkin güncel yanıta çevrildi. Binlerce kişi düşük faizli uzun vadeli kampanyalar ile son durumu araştırıyor. İşte 2021 Bankaların Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları listesi...

Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Merkez Bankası politika faizinde indirime gitmişti. Bu kapsamda kamu bankalarından (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) son dakika açıklaması geldi. Hal böyleyken "kredi faiz oranları ne kadar, düştü mü ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA: Kredi faiz oranlarında indirim! 19 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları ne kadar, düştü mü, son durum ne?
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