Son dakika: Lille’in genç yıldızı Jonathan David, Messi, Neymar ve Mbappe’yi geride bıraktı!

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'de 14. haftanın açılış maçında Monaco, son şampiyon Lille'i konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere bitti. Lille'in gollerini 5'te penaltıdan ve 9'da Jonathan David kaydetti. Monaco'nun gollerini ise 41'de Krepin Diatta ve 83'te Wissam Ben Yedder attı.
Bu sonuçla Monaco 19 puana ulaşırken Lille puanını 17 yaptı.
Lille'de milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de maça başladı. Burak Yılmaz ise 90'da Xeka'!nın yerine oyuna girdi.
Bu maçta 2 gol atan Lille'in 21 yaşındaki golcüsü Jonathan David, bu sezon Fransa Ligue 1'de 10 gole ulaştı.
David, bu sezon Fransa Ligue 1'de 10 gol atarken Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsü, toplamda 9 gol kaydetti.