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Giriş Tarihi: 20.11.2021 01:02 Son Güncelleme: 20.11.2021 01:05

Son dakika: Lille'in genç yıldızı Jonathan David, Messi, Neymar ve Mbappe'yi geride bıraktı!

Son dakika: Lille’in genç yıldızı Jonathan David, Messi, Neymar ve Mbappe’yi geride bıraktı!

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'de 14. haftanın açılış maçında Monaco sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Lille ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin 2 golünü de atan 21 yaşındaki Kanadalı golcü Jonathan David, attığı gollerle Fransa Ligue 1'de Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsünü geride bıraktı.

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'de 14. haftanın açılış maçında Monaco, son şampiyon Lille'i konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere bitti. Lille'in gollerini 5'te penaltıdan ve 9'da Jonathan David kaydetti. Monaco'nun gollerini ise 41'de Krepin Diatta ve 83'te Wissam Ben Yedder attı.

Monaco'da Starhinja Pavlovic, 78'de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Monaco 19 puana ulaşırken Lille puanını 17 yaptı.

Lille'de milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de maça başladı. Burak Yılmaz ise 90'da Xeka'!nın yerine oyuna girdi.

Bu maçta 2 gol atan Lille'in 21 yaşındaki golcüsü Jonathan David, bu sezon Fransa Ligue 1'de 10 gole ulaştı.

MESSI, NEYMAR VE MBAPPE'Yİ GERİDE BIRAKTI!

Kanadalı genç yıldız, bu performansıyla PSG'nin Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsünü geride bıraktı.

David, bu sezon Fransa Ligue 1'de 10 gol atarken Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsü, toplamda 9 gol kaydetti.

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Son dakika: Lille'in genç yıldızı Jonathan David, Messi, Neymar ve Mbappe'yi geride bıraktı!
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