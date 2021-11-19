Manchester United'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası oklar Ole Gunnar Solskjaer'e çevrildi. 48 yaşındaki teknik adamın oynattığı futbol taraftarlar ve yönetim tarafından tepkiyle karşılanıyor. Yaşanan krizlerin ardından Manchester United'dan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.
Ronaldo transferi sonrası sezona iddialı giren Manchester United son 6 lig maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Son olarak Manchester derbisinde ezeli rakibi City'e kötü bir futbolla 2-0 mağlup olmuşlardı.
ADA'YI KARIŞTIRAN İDDİA!
Fakat Manchester basınında yer alan bir haber ortalığı karıştırdı. Haberde, Manchester United yöneticileri, Ole Gunnar Solskjaer'i görevden alma kararı aldıkları iddia edildi.
Yeni bir hoca bulunduğu taktirde Norveçli hocanın görevine son verilecek. (Manchester Evening News)
BAZI YÖNETİCİLER TEKNİK ADAMIN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ
Solskjaer'in Manchester United'da kalmasını istemeyen bazı yöneticiler teknik adamın artık kredisini doldurduğunu ve takımdan gönderilmesi gerektiğini ifade ettiği iddia edildi.
SOLSKJAER VE OYUNCULAR BİR ARAYA GELMİŞTİ
Milli maçların ardından yeniden toplanan Manchester United kafilesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Solskjaer, takımdaki sorunları çözmek adına kıdemli oyuncularla dün bir araya gelmişti.
RONALDO, BRUNO, MAGUİRE İLE BİR ARADA TOPLANTI YAPILDI
Solskjaer, Carrington'da dün saat 10.00'da yapılan bir toplantıda kaptan Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelof ve Nemanja Matic ile bir araya gelerek konuşma yaptı.
48 yaşındaki teknik adam, United'ın sezonu nasıl tersine çevirebileceğini ve takımın taktik anlamda neler yapabileceği konusunda konuştu. Oyuncular, hocalarına taktik değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade etti.
TARAFTARLAR SOLSKJAER'İ YUHALAMIŞTI
Fakat yukarıda yer alan gönderilme iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Solskjaer'in gönderilmesini isteyen taraftarlar son maçlarda teknik adamı yuhalamıştı.
BRENDAN RODGERS'TAN İDDİALARA SERT YANIT!
Sky Sports'un bir haberine göre Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, kendisine Manchester United ile ilgili sorularının sorulmasını 'saygısızlık' olarak niteledi ve "Ole Gunnar Solskjaer varken bu soruyu sormanız gerçekten saygısızlık." sözleriyle tepki gösterdi.
"BURADA MUTLU VE GURURLUYUM"
Leicester City'de mutlu olduğunu ifade eden Brendan Rodgers, "Leicester'ın teknik direktörü olmaktan mutlu ve gururluyum. Bu kulübe ve oyunculara tamamen bağlıyım. Etraftaki diğer çıkan iddialar kontrol edemediğimiz bir şey, bu söylentileri görmek sinir bozucu. Ben Leicester City teknik direktörüyüm." ifadeleriyle takımdan ayrılmayacağının altını çizdi.
MANCHSTER'I BEKLEYEN 2 ZORLU MAÇ: CHELSEA VE ARSENAL
Milli maçların araya girmesinden sonra soluğu Norveç'te tatilde alan Solskjaer'e taraftar büyük tepki gösterdi. Manchester United, haftaya iki kritik maça çıkacak. 28 Kasım'da Chelsea deplasmanına gidecek olan Kırmızı Şeytanlar, 4 gün sonra da Arsenal ile karşılaşacaklar.
Bu maçlar Solskjaer için dönüm noktası olacak. Taraftarlar, teknik adamın kredisini doldurduğunu ve artık galibiyet istediklerini dile getiriyor. Solskjaer'li United bu sezon 11 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 5 galibiyet aldı.