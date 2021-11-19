Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İngiliz basını duyurdu! Ada'yı karıştıran iddia sonrası gözler Manchester United'a çevrildi!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 12:49 Son Güncelleme: 19.11.2021 13:05

Son dakika: İngiliz basını duyurdu! Ada'yı karıştıran iddia sonrası gözler Manchester United'a çevrildi!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İngiliz basını duyurdu! Ada’yı karıştıran iddia sonrası gözler Manchester United’a çevrildi!

Son dakika haberleri: Manchester United’da ortalığı karıştıran iddia! Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu hafta oynanacak Watford maçı öncesinde takımın kaptanları olan Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Harry Maguire dahil olmak üzere takımı kıdemli oyuncularıyla, sezonu nasıl kurtaracağına ve yaşanan krizleri nasıl atlatacakların dair görüşmeler yapmıştı. Fakat Manchester basınından gelen bir iddiaya göre yöneticiler Solsjkajer’i görevden alma kararı aldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları…

Manchester United'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası oklar Ole Gunnar Solskjaer'e çevrildi. 48 yaşındaki teknik adamın oynattığı futbol taraftarlar ve yönetim tarafından tepkiyle karşılanıyor. Yaşanan krizlerin ardından Manchester United'dan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

Ronaldo transferi sonrası sezona iddialı giren Manchester United son 6 lig maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Son olarak Manchester derbisinde ezeli rakibi City'e kötü bir futbolla 2-0 mağlup olmuşlardı.

ADA'YI KARIŞTIRAN İDDİA!

Fakat Manchester basınında yer alan bir haber ortalığı karıştırdı. Haberde, Manchester United yöneticileri, Ole Gunnar Solskjaer'i görevden alma kararı aldıkları iddia edildi.

Yeni bir hoca bulunduğu taktirde Norveçli hocanın görevine son verilecek. (Manchester Evening News)

BAZI YÖNETİCİLER TEKNİK ADAMIN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Solskjaer'in Manchester United'da kalmasını istemeyen bazı yöneticiler teknik adamın artık kredisini doldurduğunu ve takımdan gönderilmesi gerektiğini ifade ettiği iddia edildi.

SOLSKJAER VE OYUNCULAR BİR ARAYA GELMİŞTİ

Milli maçların ardından yeniden toplanan Manchester United kafilesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Solskjaer, takımdaki sorunları çözmek adına kıdemli oyuncularla dün bir araya gelmişti.

RONALDO, BRUNO, MAGUİRE İLE BİR ARADA TOPLANTI YAPILDI

Solskjaer, Carrington'da dün saat 10.00'da yapılan bir toplantıda kaptan Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelof ve Nemanja Matic ile bir araya gelerek konuşma yaptı.

48 yaşındaki teknik adam, United'ın sezonu nasıl tersine çevirebileceğini ve takımın taktik anlamda neler yapabileceği konusunda konuştu. Oyuncular, hocalarına taktik değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade etti.

TARAFTARLAR SOLSKJAER'İ YUHALAMIŞTI

Fakat yukarıda yer alan gönderilme iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Solskjaer'in gönderilmesini isteyen taraftarlar son maçlarda teknik adamı yuhalamıştı.

BRENDAN RODGERS'TAN İDDİALARA SERT YANIT!

Sky Sports'un bir haberine göre Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, kendisine Manchester United ile ilgili sorularının sorulmasını 'saygısızlık' olarak niteledi ve "Ole Gunnar Solskjaer varken bu soruyu sormanız gerçekten saygısızlık." sözleriyle tepki gösterdi.

"BURADA MUTLU VE GURURLUYUM"

Leicester City'de mutlu olduğunu ifade eden Brendan Rodgers, "Leicester'ın teknik direktörü olmaktan mutlu ve gururluyum. Bu kulübe ve oyunculara tamamen bağlıyım. Etraftaki diğer çıkan iddialar kontrol edemediğimiz bir şey, bu söylentileri görmek sinir bozucu. Ben Leicester City teknik direktörüyüm." ifadeleriyle takımdan ayrılmayacağının altını çizdi.

MANCHSTER'I BEKLEYEN 2 ZORLU MAÇ: CHELSEA VE ARSENAL

Milli maçların araya girmesinden sonra soluğu Norveç'te tatilde alan Solskjaer'e taraftar büyük tepki gösterdi. Manchester United, haftaya iki kritik maça çıkacak. 28 Kasım'da Chelsea deplasmanına gidecek olan Kırmızı Şeytanlar, 4 gün sonra da Arsenal ile karşılaşacaklar.

Bu maçlar Solskjaer için dönüm noktası olacak. Taraftarlar, teknik adamın kredisini doldurduğunu ve artık galibiyet istediklerini dile getiriyor. Solskjaer'li United bu sezon 11 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 5 galibiyet aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
Son dakika haberi: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli fiyatlar
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası bedavaya imza atabilir...
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
Son dakika | Altın için yeni tarihi zirve! Altın için kritik teknik seviyeler: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İngiliz basını duyurdu! Ada'yı karıştıran iddia sonrası gözler Manchester United'a çevrildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA