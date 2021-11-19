"BURADA MUTLU VE GURURLUYUM"

Leicester City'de mutlu olduğunu ifade eden Brendan Rodgers, "Leicester'ın teknik direktörü olmaktan mutlu ve gururluyum. Bu kulübe ve oyunculara tamamen bağlıyım. Etraftaki diğer çıkan iddialar kontrol edemediğimiz bir şey, bu söylentileri görmek sinir bozucu. Ben Leicester City teknik direktörüyüm." ifadeleriyle takımdan ayrılmayacağının altını çizdi.