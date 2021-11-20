Manchester United’da kan kaybı sürüyor! Ronaldo ve arkadaşlarının kötü gidişi sürüyor...

Öte yandan günün diğer maçlarında Norwich City, Southampton'ı 2-1, Wolverhampton da West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Steven Gerrard yönetiminde ilk maçına çıkan Aston Villa'nın Brighton'ı 2-0 ile geçtiği haftada Newcastle United-Brentford ve Burnley-Crystal Palace karşılaşmaları ise 3-3 beraberlikle sona erdi.