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Giriş Tarihi: 20.11.2021 21:16 Son Güncelleme: 20.11.2021 21:26

Manchester United'da kan kaybı sürüyor! Ronaldo ve arkadaşlarının kötü gidişi sürüyor...

AA
Manchester United’da kan kaybı sürüyor! Ronaldo ve arkadaşlarının kötü gidişi sürüyor...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, deplasmanda Ozan Tufan'ın takımı Watford'a 4-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Joshua King, Ismaila Sarr, Joao Pedro ve Emmanuel Dennis kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'da Harry Maguire kırmızı kart gördü.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Watford, sahasında Manchester United'ı 4-1 yendi. Ligin 12. haftasında Manchester United'ı ağırlayan Watford, Joshua King'in 28, Ismaila Sarr'ın 44, Joao Pedro'nun 90+2 ve Emmanuel Dennis'in 90+6. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Harry Maguire'ın 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı konuk ekibin tek golü, 50. dakikada Donny van de Beek'ten geldi.

Bu arada Watford'da milli futbolcu Ozan Tufan, yedekler arasında yer aldı. İki hafta sonra galip gelen Watford, 13 puanla 16. sıraya yerleşti.

Kötü gidişata engel olamayan ve geleceği tartışma konusu haline gelen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, son 7 haftada 5. mağlubiyetini yaşadı. Manchester ekibi, 17 puanla 7. sıraya geriledi.

Öte yandan günün diğer maçlarında Norwich City, Southampton'ı 2-1, Wolverhampton da West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Steven Gerrard yönetiminde ilk maçına çıkan Aston Villa'nın Brighton'ı 2-0 ile geçtiği haftada Newcastle United-Brentford ve Burnley-Crystal Palace karşılaşmaları ise 3-3 beraberlikle sona erdi.

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Manchester United'da kan kaybı sürüyor! Ronaldo ve arkadaşlarının kötü gidişi sürüyor...
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