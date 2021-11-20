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Giriş Tarihi: 20.11.2021 22:25 Son Güncelleme: 20.11.2021 22:26

PSG, Nantes'ı 3 golle geçti! Messi ilk golünü attı...

AA
PSG, Nantes’ı 3 golle geçti! Messi ilk golünü attı...

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 3-1 yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Mbappe, Appiah kendi kalesine ve Messi kaydetti. Arjantinli yıldızi Messi, Fransa Ligue 1'deki ilk golünü attı.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 3-1 yendi. Ligue 1'in 14. haftasında Nantes'ı ağırlayan PSG, 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada kendi kalesine Dennis Appiah ve 87. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle galip geldi. Nantes'ın golünü 76. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.

Ev sahibi ekibin kalecisi Keylor Navas, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu arada PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Ligue 1'de çıktığı 6. karşılaşmada ilk golünü attı.

Ligde 37 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Üç haftadır galip gelemeyen Nantes, 18 puanda kaldı.

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PSG, Nantes'ı 3 golle geçti! Messi ilk golünü attı...
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