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Giriş Tarihi: 20.11.2021 20:20 Son Güncelleme: 20.11.2021 20:27

Son dakika: Barcelona'da Sergio Agüero şoku! Futbolu bırakma kararı aldı...

Son dakika: Barcelona’da Sergio Agüero şoku! Futbolu bırakma kararı aldı...

Son dakika haberi... İspanya La Liga'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, Deportivo Alaves maçında kalbinden rahatsızlanarak hasataneye kaldırılmıştı. İspanyol kaynaklara göre 33 yaşındaki yıldız golcü, futbolu bırakma kararı aldı.

Son dakika haberi... İspanya La Liga'da Barcelona'nın sahasında Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçta kalbinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sergio Agüero, kritrik bir karar aldı. Yıldız futbolcu, nefes darlığı yaşayarak oyundan çıkmış ve sonrasında kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu.

33 yaşındaki Arjantinli yıldız golcü, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakma kararı aldı.

İspanyol gazeteci Gerard Romero'nun aktardığı habere göre Agüero futbolu bırakma kararı aldı ve yıldız futbolcu bu kararını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Sezon başında Manchester City'den ayrılarak Barcelona'nın yolunu tutan 33 yaşındaki golcü, bu sezon Katalan ekibinde 5 maçta 1 gol attı.

Sergio Agüero, 10 sezon formasını giydiği Manchester City'de 390 maçta attığı 260 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.

Yıldız forvet, Arjantin Milli Takımı'nda ise 101 maçta 41 gol kaydetti.

Agüero, kariyerinde sırasıyla Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formalarını giydi.

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Son dakika: Barcelona'da Sergio Agüero şoku! Futbolu bırakma kararı aldı...
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